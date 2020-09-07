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【漫畫商機】香港郵政夥本地漫畫家　《風雲》郵票10月29日發行（多圖）

商業 18:51 2020/09/07

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《風雲》漫畫家馬榮成特別與香港郵政合作，再執畫筆親自繪畫《珍藏郵票册》。

「成也風雲，敗也風雲」是香港著名漫畫《風雲》的經典對白，該部漫畫多年以來深受讀者喜愛，多次被改編成影視作品。香港郵政將於10月29日，發行風雲為題的特別郵票及相關郵品，即日起接受預訂。是次推出的特別郵票，設計以聶風、步驚雲及無名為首，將經典角色和場景融入郵票之上。

香港郵政10月29日發行特別郵票《風雲》。（香港郵政圖片）

是次特別郵票的小型張。（香港郵政圖片）

圖為首日封。（香港郵政圖片）

圖為珍藏版首日封。（香港郵政圖片）

圖為套摺。（香港郵政圖片）

圖為郵資已付圖片卡（空郵）。（香港郵政圖片）

《風雲》漫畫家馬榮成特別與香港郵政合作，再執畫筆親自繪畫《珍藏郵票册》。該郵票冊全球限量發行5,000套，封面上印有馬榮成親手用水墨繪畫的畫作。除附有一套六枚郵票及兩款郵票小型張外，他還用水墨繪畫方法，將部分經典場面重新演繹。同時，另附兩張以黑墨印刷技術印製的10元及20元郵票小型張。郵票冊每人限購兩本。【按此】可了解更多詳情。

圖為珍藏郵票冊。（香港郵政圖片）

本月23日前預定風雲郵票及郵品　下月29日可收取
市民亦可由即日（7日）起，於網上或到各郵政局索取訂購表格預定。9月23日（星期三）或之前提交訂單的顧客，最快可於發行當日（10月29日）前往郵政局櫃位領取，或經派遞收取所訂購的郵品。至於9月23日起遞交表格，領取或送貨日期則另行通知。

另外，香港郵政為推廣本地集郵文化及郵品，開設名為 「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」的Facebook專頁Instagram帳戶。未來兩星期，則會在帳號上，分享馬榮成創作《風雲》漫畫的心路歷程的影片。

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