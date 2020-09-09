【專家評論】曾淵滄：年輕人一定要買樓

疫情緩和，市場憧憬限聚令將逐步放寬，加上減價盤源增加，吸引用家投資者外出覓盤，過去一個多月，市民周末預約睇樓量也持續上升。據中原地產的數據，十大屋苑周末（5日及6日）預約睇樓量連升5周，錄得592組預約睇樓量，按周再升10.7%，是自5月中至今15周新高。再看另一間代理行美聯物業的數據，本周末15個指標屋苑預約睇樓量錄約467組，較上周末錄約436組，上升7.1%，連續第5個周末錄得增幅，創9周新高。

即睇邊度有勁減逾百萬放盤【下一頁】

持有10多個住宅、寫字樓收租的資深投資者曾淵滄表示︰「今年餘下第四季，樓市不會大升也不會大跌，樓市不跌，可以分成兩個好極端的部分︰一是住宅、一是非住宅。目前非住宅的租金大跌，理由是在疫情嚴重下，收租賺不到錢，無論是零售還是飲食業，超市除外，在此情況下，非住宅的租金跌，令到估值都跌。但住宅不同，不論甚麼情況都需要住，住宅的租金甚麼情況會跌？一、供應增加，二、經濟極差，大量失業，目前經濟差，但失業潮未去到租私樓的群體內，現在是甚麼人失業？是飲食、零售，是基層的人失業，基層的人住公屋，並不是私人樓。私樓的住客仍有能力交租，除非經濟繼續差下去，連租私人樓的人都失業，但此情況現在仍未出現，因此，樓價跌不下去。」

1997年買海怡宜家賺幾多？【下一頁】

他寄語年輕人一定要買樓，他說︰「買來自住，現在買樓的優勢是息口低，如果沒有政府辣招，我都鼓勵年輕人買樓投資，因為現在住宅的收租回報高過俾息，高過按揭息，現在銀行按揭未到2厘，但買樓收租超過2厘。現在是儲錢買樓的大好時機，疫情關係，消費旅遊少了，要盡量儲錢。今天年輕人是有能力買樓的，因為有九成按揭，建議年輕人可入市。」

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政府去年10月放寬首置按揭成數，九成按揭即貸款額達物業價值的九成，買家只需支付10%的首期便可上車，減輕首期負擔。買家可透過香港按揭保險公司的「按揭保險計劃」做九成按揭，但申請人必須符合三個條件︰申請時並未持有任何的香港住宅物業、固定受薪人士及入息與供款比率最高為45%。400萬至450萬以下的單位，可承造九成按揭。

本文節錄自672期WEALTH 封面故事