【TikTok】TikTok究竟幾值錢？

目前市場上對TikTok這類企業的估值，主要採用兩種估值法：按用戶量估值和按P/S（市銷率）估值，而這兩種方法均需要對比行業的「可比公司」進行評估。綜合來看，Snapchat和Facebook是最能代表TikTok的可比公司。

TikTok有咩新措施？【下一頁】

兩大因素影響估值計算

從用戶數量角度出發，我們以Snapchat和Facebook上市前的用戶價值來進行評估。根據Snapchat的招股書信息，Snapchat在2017年上市之初擁有1.61億日活躍用戶，當時其市值為222億美元，表示每位用戶對應138美元的市值。同理，Facebook在2012年上市時的日活躍用戶量為5.26億，其發行價市值為1,047億美元，每位用戶等價於199美元市值。

據美國證券分析師的估算，TikTok的美國日活躍用戶數量約為1億，據此估算TikTok的估值在138億至200億美元。而考慮到TikTok的用戶增速遠超當前的Facebook和Snap，因此TikTok的估值也應相應更高。7月TikTok以超過6,520萬次下載量，較2019年同期增長21.4%，美國佔下載量市場9.7%。

Snap CEO點睇TikTok收購【下一頁】

從P/S角度來看，Snapchat和Facebook的P/S分別約為15.93和10.21。根據公開市場資料顯示，TikTok母公司字節跳動內部估計，2020年TikTok在美國的收入達10億美元，明年收入更有可能達到60億美元。如果按照今年TikTok的收入估算，TikTok的估值大約在100億至160億美元，但如果按照明年預期收入估算，TikTok的估值可能達到900億美元。據《彭博》引述分析師和銀行家指，TikTok的美國業務價值目前定在200億美元至500億美元之間。

用戶行為算法成秘密武器

除了以上能得以量化的參數，TikTok還有一個讓人垂涎的秘密武器，就是「For your page」的運算模式，此乃用戶打開應用程序時為他們看到的中心信息流選擇影片的算法，此運算方法能分析用戶行為，並根據用戶的興趣及數據訓練人工智能，從而找出那些影片能加強吸引用戶的注意力。相信此運算模式亦成為潛在買家必爭之技術。

即睇仲有邊間公司有興趣收購TikTok【下一頁】

可見一家公司的價值，往往由多個無形資產構成，由流量到用戶數量以至質量，其技術之精密到應用，缺一不可。當這些無形資產配合完美的商業計劃，就會產生巨大的協同效應，締造價值。TikTok最後花落誰家仍是未知之數，惟這平台還有太多價值未完全開發出來，其真實價值必定在最終收購戰揭盅時得以釋放。

本文節錄自672期WEALTH 樂道好估