【蘭襟集@iM網欄】相貌代表一切？ 誰較幸福

今日又到講故事的時候了，從前有一位老伯伯，他家境清貧，一家四口住在細小的舊房子。他養了一隻毛色平淡的雀。老伯伯待雀很好。他會時常把雀放在肩膊上，每天帶它到公園散步。伯伯有一名女兒，女兒時常嫌棄雀骯髒。老伯以為家人不喜歡雀，再加上自己年紀老邁，深怕自己沒有能力照顧，便把它賣掉。女兒知道後四出尋雀，經過好些折騰才把雀尋回。老爸喜獲雀鳥，如獲至寶，一家更是倍加珍惜愛雀。

與此同時在另一間大富人家的家中，一名富翁也養了一隻雀，但是與上述不同的是，這名富翁養的雀鳥，是一隻名種鳥---金絲雀。主人翁特地從外國把它訂回來。這隻雀價值不菲，雀鳥的毛色嬌艷欲滴。但是這名主人怕雀鳥會弄髒他名貴的大屋，因此把雀鳥24小時鎖在漂亮的籠子裏。沒錯，雀鳥吃的都是最上等的雀粟。但是，富翁從來不看雀，更休想帶它外出散步，雀鳥在家中的角色就如一件裝飾物。

大家認為那隻雀鳥比較幸福？

其實，同類型的故事在本市天天發生。有不少女孩子自持天生麗質便想攀龍附鳳，嫁一名有錢人。天天過着衣食無憂，穿華衣錦服的日子。但是世上那有咁大隻蛤乸隨街跳？大家有沒有留意到，前陣子一名富豪娶了一名佳麗，這名佳麗面目姣好，眼睛呈杏型，笑靥如花。她也好機伶地為該名富豪生了兩名玉雪可愛的孩子。這名佳麗其實還年青，還不到三十歲，依然肌白勝雪，依然青春可人。然而，得到手的貨便不吃香，舊不如新，她好快便被人淘汰掉，幸好還有幾名子女作籌碼，否則連天橋底也得住了。

同樣地，在本市中有一些女子相貌普通，但是十分善解人意，通情達理；她們也好能幹，她們的心態是，我雙手雖然小，但屬於我，做出成績來，不知多開心。偶然之間，她們會遇到同樣地在本市勤奮工作的男子，雖說男子天性都花弗，他倆不一定走到天長地久，但最少女子可以守住自己的尊嚴，那您又覺得誰人比較幸福呢？

更多小院的R房@袁智傑醫生的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！