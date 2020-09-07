  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 20:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【颱風海神】「海神」吹襲日本致20萬人須到避難所　宮崎4人失蹤

環球政經 19:22 2020/09/07

分享：

颱風海神侵襲日本南部，帶來暴雨，當局向多地如長崎、熊本、鹿兒島等均發出避難指示及避難勸告，截至周一（7日）上午11時，有約有20萬人需於避難所避難;在宮崎縣有4人失蹤，安危不明;有41人受輕傷。

【颱風海神】超強颱風海神吹襲日本南韓 預計午夜登陸北韓！【下一頁

是次颱風中，日本福岡縣、熊本縣、佐賀縣、長崎縣、宮崎縣、鹿兒島縣及愛媛縣等，共計125萬戶接到避難勸告，當地267萬人須到安全場所。在這次災情中，福岡縣約4.6萬人、長崎縣高達約5萬人，熊本縣約4.2萬人，合計約20萬人需於避難所避難。

據《朝日新聞》報道，宮崎縣發生土石坍方，當地公司「相生組」及部分住宅被土石沖走遭破壞。「相生組」的社長需1成功逃出，但其妻子及長男，以致有公司職員等共計4人失蹤。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

##緊貼更多理財資訊按此

責任編輯：黎淑雯

颱風 暴雨 日本

上一篇文章

【新股IPO】農夫山泉9633暗盤升105% 一手賺4510元 專家教你明日掛牌追揸沽攻略（不斷更新）

下一篇文章

本地編程學校與咖啡店合作 推出全港首杯A.I. Coffee
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清