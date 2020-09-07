【颱風海神】「海神」吹襲日本致20萬人須到避難所　宮崎4人失蹤

颱風海神侵襲日本南部，帶來暴雨，當局向多地如長崎、熊本、鹿兒島等均發出避難指示及避難勸告，截至周一（7日）上午11時，有約有20萬人需於避難所避難;在宮崎縣有4人失蹤，安危不明;有41人受輕傷。

【颱風海神】超強颱風海神吹襲日本南韓 預計午夜登陸北韓！【下一頁】

是次颱風中，日本福岡縣、熊本縣、佐賀縣、長崎縣、宮崎縣、鹿兒島縣及愛媛縣等，共計125萬戶接到避難勸告，當地267萬人須到安全場所。在這次災情中，福岡縣約4.6萬人、長崎縣高達約5萬人，熊本縣約4.2萬人，合計約20萬人需於避難所避難。

據《朝日新聞》報道，宮崎縣發生土石坍方，當地公司「相生組」及部分住宅被土石沖走遭破壞。「相生組」的社長需1成功逃出，但其妻子及長男，以致有公司職員等共計4人失蹤。

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責任編輯：黎淑雯