【港股追蹤】中國飛鶴收購原生態牧業　花旗︰將大減鮮奶短缺的風險

中國飛鶴（06186）宣布以每股0.63元收購原生態牧業（01431），並註銷所有尚未行使購股權。花旗發表研究報告指是次收購使飛鶴能夠提前獲得優質的國內鮮奶資源，並將鮮奶供應短缺的風險降至最低，維持其「買入」評級，目標價22.1元。

花旗指出，有異於國內大部分奶粉企業，飛鶴是以鮮奶作為其嬰幼兒配方奶粉的主要成份。而原生態牧業是中國最大的乳牛畜牧公司及最大的原奶生產商之一，並且向來是飛鶴的主要鮮奶供應商。收購後原生態牧業將提供全部鮮奶予飛鶴，以滿足其未來在嬰兒配方奶粉生產中快速增長的鮮奶需求。

該行又指，原生態牧業到2021年可以產出43噸原奶，仍需擴大50%才能滿足飛鶴於2023年的需求。考慮到市場對巴氏殺菌牛奶的需求不斷增加，預料國內鮮奶資源將出現短缺，故乳品公司一直在積極加強控制鮮奶資源。雖然是次收購後飛鶴今年凈資產收益率由39%降至36%，但仍然強勁。

原生態牧業今日復牌，股價早段曾升至0.66元的高位，創一年高位，後倒跌1.613%，收報0.61元。中國飛鶴收報16.32元，跌約1%，日內曾見17.12元。

根據協議，中國飛鶴以每股0.63元提出全購，輕微溢價1.6%。原生態牧業已發行股份共46.9億股，未行使購股權為190.9萬份。中國飛鶴將斥資最多30.7億元。

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