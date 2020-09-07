  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 19:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】中國飛鶴收購原生態牧業　花旗︰將大減鮮奶短缺的風險

股樓投資 18:47 2020/09/07

分享：

中國飛鶴（06186）宣布以每股0.63元收購原生態牧業（01431），並註銷所有尚未行使購股權。花旗發表研究報告指是次收購使飛鶴能夠提前獲得優質的國內鮮奶資源，並將鮮奶供應短缺的風險降至最低，維持其「買入」評級，目標價22.1元。

花旗指出，有異於國內大部分奶粉企業，飛鶴是以鮮奶作為其嬰幼兒配方奶粉的主要成份。而原生態牧業是中國最大的乳牛畜牧公司及最大的原奶生產商之一，並且向來是飛鶴的主要鮮奶供應商。收購後原生態牧業將提供全部鮮奶予飛鶴，以滿足其未來在嬰兒配方奶粉生產中快速增長的鮮奶需求。

該行又指，原生態牧業到2021年可以產出43噸原奶，仍需擴大50%才能滿足飛鶴於2023年的需求。考慮到市場對巴氏殺菌牛奶的需求不斷增加，預料國內鮮奶資源將出現短缺，故乳品公司一直在積極加強控制鮮奶資源。雖然是次收購後飛鶴今年凈資產收益率由39%降至36%，但仍然強勁。

原生態牧業今日復牌，股價早段曾升至0.66元的高位，創一年高位，後倒跌1.613%，收報0.61元。中國飛鶴收報16.32元，跌約1%，日內曾見17.12元。

根據協議，中國飛鶴以每股0.63元提出全購，輕微溢價1.6%。原生態牧業已發行股份共46.9億股，未行使購股權為190.9萬份。中國飛鶴將斥資最多30.7億元。

 

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

【搜游食誌@iM網欄】遊上環探索香江小店風味 鰻魚專門店食優質食材

下一篇文章

【颱風海神】超強颱風海神吹襲日本南韓　預計午夜登陸北韓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房