【香港經濟】惠譽：綜合多項因素決定本港評級　財赤上升但財政仍強勁

▲ 惠譽認為，香港沒有債務，財政仍強勁，未來會繼續觀察財政狀況會否進一步轉差，及其對財政儲備的影響。

過去一年兩度下調香港主權信貸評級的國際評級機構惠譽（Fitch）舉行會議，惠譽評級亞太區主權評級高級董事費安德（Andrew Fennell）表示，惠譽在決定香港評級時，會綜合多項宏觀因素，包括香港能否繼續維持高度自治、實施獨立財政政策、擁有開放的資本帳戶、維持與美元掛勾的聯滙制度等，這些因素都令香港的評級和展望都得以維持。

現時惠譽予香港評級為AA-，評級展望為穩定，香港的評級僅較中國的評級高一級。

費安德指，雖然今年本港財赤佔本地生產總值（GDP）比重料升至11%，財政儲備亦下跌，但香港沒有債務，財政仍強勁，未來會繼續觀察財政狀況會否進一步轉差，及其對財政儲備的影響。

美國大選結果不會改變中美緊張關係

美國將於11月舉行大選，費安德認為，無論誰在美國總統大選中勝出，中美緊張關係將持續至明年。他引述一份在7月進行的調查指，不同年齡或不同政見的美國人，對中國的評論普遍都是負面。

他指，中美之間涉及數以萬億美元計的龐大經濟利益，包括出入口、產品及服務等，考慮到經濟因素，或有助紓緩中美之間的糾紛，並相信美國制裁中國大型金融機構的可能性不大。

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編輯：陳韻妍