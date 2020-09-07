  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 19:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港經濟】惠譽：綜合多項因素決定本港評級　財赤上升但財政仍強勁

即市財經 18:42 2020/09/07

分享：

惠譽認為，香港沒有債務，財政仍強勁，未來會繼續觀察財政狀況會否進一步轉差，及其對財政儲備的影響。

過去一年兩度下調香港主權信貸評級的國際評級機構惠譽（Fitch）舉行會議，惠譽評級亞太區主權評級高級董事費安德（Andrew Fennell）表示，惠譽在決定香港評級時，會綜合多項宏觀因素，包括香港能否繼續維持高度自治、實施獨立財政政策、擁有開放的資本帳戶、維持與美元掛勾的聯滙制度等，這些因素都令香港的評級和展望都得以維持。

現時惠譽予香港評級為AA-，評級展望為穩定，香港的評級僅較中國的評級高一級。

費安德指，雖然今年本港財赤佔本地生產總值（GDP）比重料升至11%，財政儲備亦下跌，但香港沒有債務，財政仍強勁，未來會繼續觀察財政狀況會否進一步轉差，及其對財政儲備的影響。

美國大選結果不會改變中美緊張關係

美國將於11月舉行大選，費安德認為，無論誰在美國總統大選中勝出，中美緊張關係將持續至明年。他引述一份在7月進行的調查指，不同年齡或不同政見的美國人，對中國的評論普遍都是負面。

他指，中美之間涉及數以萬億美元計的龐大經濟利益，包括出入口、產品及服務等，考慮到經濟因素，或有助紓緩中美之間的糾紛，並相信美國制裁中國大型金融機構的可能性不大。

 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱 

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記 

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳韻妍

經濟 評級機構 財政政策 GDP 制裁 香港 美國 總統大選 惠譽

上一篇文章

【車股銷量】一文看清車股8月銷量　比亞迪新能源車跌9%、吉利增長12%

下一篇文章

【美股期貨】美股休市納指期貨續跌近1%　道期升40點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉暗盤追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉暗盤追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面最多賺6700元（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面最多賺6700元（不斷更新）