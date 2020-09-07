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【搜游食誌@iM網欄】遊上環探索香江小店風味 鰻魚專門店食優質食材

名人薈萃 18:52 2020/09/07

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「不設預期」形容2020年是最適合不過，甚麼無法預估的新常態都衝出來，形形式式的遙距營商、學習都叫大家努力適應。跳躍式的創新營商模式、方案真是多到令人吃不消，「腦殘」之際，還是外出走走，舒一口「抗疫疲勞」的悶氣。

非常喜歡上環這個商業、批發、住宅的混合式環境，華、洋雜處，「不離地」的文化生活薈萃，更讓人從生活點滴中閱讀到歷史演變的每個轉折點。不妨到訪一下，鴨巴甸街，光聽名字就知道是殖民地時代至今的街道，這條街是於1840年代規劃的，作為華人與洋人的聚居界線，華人是居住在街道以西的太平山街，即上環西營盤。

鴨巴甸街依山而上，左右穿插 橫街小巷，美食歷奇趣味。

蓮香是香港人熟悉仍保留痰 盂的老式茶居。

疫情下被困城中長達8個多月，如果您是日本控，在這小小地段，一定可聊解對日本的單思之苦。游走街道左右兩側的橫街小巷，是頗有趣，因依山而上，帶點運動量，亦帶點美食歷奇，猶如在日本旅遊時，走進弄、巷之間的小店，屢有驚喜。

短短的九如坊，其實好有底藴，香港第1健筆林行止先生的始源地。

短短的九如坊，其實好有底藴，香港第1健筆林行止先生的始源地。

街道第一個路口右拐就是九如坊，有「大班」癮頭時，可走訪米芝蓮餐廳「大班樓」，亦可到富哥的名人坊，食下懷舊粵菜，想念母親時，會特意去食他的電飯煲原味蒸鷄，鮮嫩香滑，親恩滋味，犖繞心頭，週邊亦進駐兩三家頗親民的日本小店。沿路走到安和里，可走訪低調的創意家品店，常常有令人會心微笑的童心未泯設計，為「囚城」日子帶點生活樂趣。

兩旁綠化樹下小店們都突出個性化的生活樂趣。

沿樓梯拾級而上，善慶街除了有「盛男」踢「毽子」，還帶著好幾位追夢年青人的個性小店、Cafe、日本精品店OKURA，店內有幾幅好有城市動感的本地藝術畫作，甚討人喜歡！當天「腦殘」遊記，竟然在不設預期中得到啟發，在千頭萬緒的資料中，找到主軸。

簡約帶親和力的聊天吧

眾多食肆進了炭家，因店前簡約雅緻的酒吧區，讓我停步，主動有禮的Stanley，介紹他們是來自名古屋的鰻魚專門店。我已即時被「叮」著了，因為首次與孩子同遊日本的城市就是名古屋。甚是掛念在約旦工作多年的Kelvin，想回味與孩子們兒時的溫馨時刻，二話不說就座了。

近40年經驗日藉主廚江藤先生親身主理每道燒海鰻。

爽甜不辣，夏日開胃、健康洋䓤沙律。

炎熱的天氣，奉上一杯冰涼的麥茶，叫我「爽」呀！兩道餐前小食開胃菜，洋蔥沙律、什菌海螺，經Stanley的「人工智能」菜單介紹「招牌」菜，光是前菜的洋蔥，竟是來自國際市場推介獲奬的淡路島洋蔥！海螺肉也是瀨戶內海進口的鮮海產。

如食斬大「舊」义燒般過癮！

就食物賣相、味道、服務是中上之作。海鰻味甜、甘香、油潤而不膩，燒汁香濃而不搶主調。肉質鬆軟而不爛，大片上，極有食大「舊」义燒的快感。準備食材工夫仔細，清除魚刺；米飯軟糯甜香，粒粒飽滿掛汁。此店值得學習之處，是為顧客營造期望。播放攝製一流的淡路島旅遊影片，介紹文化、景點及優化的漁、農業，顧客不自覺融入當地優質食材，感覺必屬佳品。惜取價略高。

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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欄名 : 搜游食誌

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