【颱風海神】超強颱風海神吹襲日本南韓　預計午夜登陸北韓

颱風海神侵襲日本南部後翌日，沿著南韓東海岸向北行駛，在南韓蔚山登陸。南韓氣象局指出，颱風海神帶來每小時最高112公里的持續強風，切斷了南部超過17,500戶家庭的電力 。南韓氣象廳也預計，海神將繼續向北移動，午夜登陸北韓東北部清津市。

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根據居民發送給當地廣播公司KBS的錄像，惡劣天氣令樹木連根拔起，並在距離半島東南部不遠處的巨濟島公寓樓附近造成山泥傾瀉。



南韓安全部在一份聲明中指出，釜山的汽車在強風下傾覆後，至少有一人受傷，超過1,600人被疏散，包括濟州國際機場在內的7個機場的76班航班被取消。據韓聯社報導，位於首爾東南約375公里的慶州市的兩個核反應堆已經關閉。



日本共同社報導表示，日本當地在颱風過後有4人失蹤、50多人受傷。

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責任編輯：梁翠麗