  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 19:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【颱風海神】超強颱風海神吹襲日本南韓　預計午夜登陸北韓

環球政經 18:46 2020/09/07

分享：

颱風海神侵襲日本南部後翌日，沿著南韓東海岸向北行駛，在南韓蔚山登陸。南韓氣象局指出，颱風海神帶來每小時最高112公里的持續強風，切斷了南部超過17,500戶家庭的電力 。南韓氣象廳也預計，海神將繼續向北移動，午夜登陸北韓東北部清津市。

【新冠肺炎】英國疫情反彈 日增近3,000宗確診5月來新高【下一頁

【新冠肺炎】印度單日逾九萬宗確診  創下全球單日錄得最多的新記錄【下一頁

根據居民發送給當地廣播公司KBS的錄像，惡劣天氣令樹木連根拔起，並在距離半島東南部不遠處的巨濟島公寓樓附近造成山泥傾瀉。

南韓安全部在一份聲明中指出，釜山的汽車在強風下傾覆後，至少有一人受傷，超過1,600人被疏散，包括濟州國際機場在內的7個機場的76班航班被取消。據韓聯社報導，位於首爾東南約375公里的慶州市的兩個核反應堆已經關閉。

日本共同社報導表示，日本當地在颱風過後有4人失蹤、50多人受傷。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：梁翠麗

 
颱風 天氣 北韓 南韓 日本 機場 山泥傾瀉 電力

上一篇文章

【港股追蹤】中國飛鶴收購原生態牧業　花旗︰將大減鮮奶短缺的風險

下一篇文章

【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房