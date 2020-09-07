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恒指跌105點 科指挫4.6% 中芯跌近23%

即市財經 18:38 2020/09/07

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財經焦點速覽

恒生指數跌105點，收報24589點；新經濟股向下，恒生科技指數跌347點，跌幅達4.6%，報7240點。重磅股友邦 （01299） 除淨仍逆市升近6%，滙豐 （00005） 跌0.8%，收報32.85元，藍籌新貴小米 （01810） 、阿里 （09988） 及藥明生物 （02269） 分別跌1.5%、3%及3.6%；中芯 （00981） 全日跌近23%。「凍資王」農夫山泉 （09633） 暗盤曾倍升，一手帳面最多賺6700元。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】科技股受壓中芯重創逾兩成　恒指跌105點後夜期僅彈16點　（不斷更新）

【中芯國際】中芯或列美國黑名單　港股跌四分一、A股跌停　中芯再反駁：與解放軍毫無關係（第二版）

【中芯國際】高盛料美國制裁損中芯未來5年盈利 降目標價至28.7元剔出「確信買入」名單（第二版）

【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面最多賺6700元（不斷更新）

【恒大股價】恒大全國樓盤7折　「金九銀十」目標銷售千億人幣　

【李嘉誠增持】李嘉誠連續4日增持長實　涉5632萬元

【精選投資分析】

美國擬打中芯 國指下試9500 上證支持3330（第六版）

【ATMX之外仲有2S？】專訪黃國英：「港版納指」權重設計上有缺陷！

【金九銀十】恒大7折賣樓打頭炮 對內房股是好是壞？（第二版）

【疫情緩和】領展確認升破中期降軌 2大因素助升勢持續（第二版）

【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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中芯國際（00981） 友邦保險（01299） 指數 除淨 經濟 新經濟 恒生科技指數 恒生指數 藥明生物（02269） 農夫山泉（09633）

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【美股期貨】美股休市納指期貨續跌近1%　道期升40點（不斷更新）

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