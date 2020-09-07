恒指跌105點 科指挫4.6% 中芯跌近23%

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【美股期貨】美股休市納指期貨續跌近1% 道期升40點（不斷更新）
恒生指數跌105點，收報24589點；新經濟股向下，恒生科技指數跌347點，跌幅達4.6%，報7240點。重磅股友邦 （01299） 除淨仍逆市升近6%，滙豐 （00005） 跌0.8%，收報32.85元，藍籌新貴小米 （01810） 、阿里 （09988） 及藥明生物 （02269） 分別跌1.5%、3%及3.6%；中芯 （00981） 全日跌近23%。「凍資王」農夫山泉 （09633） 暗盤曾倍升，一手帳面最多賺6700元。
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