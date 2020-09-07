【美股焦點】Tesla未獲納入標指 缺少被動資金追入 基金沽貨潮將啟動？

▲ Tesla錯失成為標指成分股的機會，股價恐迎來新一輪下跌。

美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）大熱倒灶，上周五未獲納入標普500成分股。網路零售商Etsy（ETSY.US）、醫療技術公司Catalent（CTLY.US）及半導體製造商Teradyne（TER.US）。值得注意的是，由於Tesla今年已來累計升幅已達4倍，未來恐會有更多基金被逼沽貨。

Tesla近日股價暴跌，始於最大外部股東、基金公司Baillie Gifford的沽貨消息。Baillie Gifford當時表示，減持Tesla是由於投資組合限制，為了減少單一股票佔整體持倉比例過而作出的舉動。

Tesla最大外部股東Baillie Gifford提早減持，避過了股價大跌，究竟Baillie Gifford是怎樣的公司，詳見【下一頁】

基金多數會對單一股份設有持倉佔比上限，以免倉位過度集中在某隻股票，從而分散風險。由於Tesla今年來累計升幅已達4倍，理論上應該有不少基金部署減持調整倉位。惟此前市場預期Tesla很可能被納入標指，因此個別基金或延後沽貨，打算待其納入指數後再賣出，由其他指數基金承接。按追蹤標指的基金數目計算，預期追入Tesla的被動資金高達逾400億美元。

然而，由於Tesla不被納入標指，意味着其少了大量的被動資金買貨，變相原先持有Tesla的基金只能在市場上出貨，意味着其可能迎來新一輪沽壓。

市場原先預期，連續4個季度錄得盈利的Tesla，可望獲納入標指成分股，刺激Tesla股價自公布季績後，股價累升逾30%。不過，即使一家公司符合標準以及其他規定，也不能保證獲納入標指成分股，仍需要得到標普道瓊指數委員會的同意。

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編輯︰侯景成