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【另類父幹】年年生日收威士忌 英男珍藏升值夠俾首期

環球社會熱點 18:38 2020/09/07

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現今世代，很多人買樓或付首期都要靠父幹。英國一名男子獲得的父幹沒有「銅臭」，反而香氣十足，皆因他年年獲得父親送贈的是威士忌，且價值隨時間增長，如今甚至足夠他繳付買樓的首期。

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這名男子是來自薩默塞特郡（Somerset）的羅布森（Matthew Robson），生於1992年，現年28歲。由一歲生日開始，其父親便送他相同的禮物，就是18年的蘇格蘭麥卡倫（Macallan）威士忌。

其父憶述，第一支買給兒子的威士忌是產於1974年，剛好比兒子大上18年，他當時想到，兒子到18歲時有18枝18年威士忌，會是一件有趣的事，於是便付諸實行。

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羅布森獲贈的威士忌產於1974年。

羅布森表示，威士忌明顯不是小男孩希望收到的禮物，因為他年紀太細，不適合飲酒，但他一直都堅守父親的指示：不要打開這些酒。

結果一收就是28年，羅布森也忍住了，沒有多手把酒開掉，於是這28支威士忌珍藏如今成為了金蛋。

專家指出，麥卡倫威士忌在過去5至10年顯著升值，更形容羅布森手上的28支酒是「完美珍藏」（perfect set），不少愛酒之人都大感興趣。

而羅布森目前有意把28支酒以4萬英鎊（約41萬港元）出售，以用作他買樓的首期。

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羅布森（右）獲父親年年送威士忌，造就一筆意外的「父幹」之財。

羅布森準備把整套威士忌放售。

責任編輯：陳啟賢

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