【網民熱話】紅磡置業 昇御門VS何文田山畔 網友：兩個都不入流！

有網民打算於紅磡區置業，在左思右想之後，剩餘兩個選擇，分別爲昇御門以及何文田山畔，由於無法決定，因此問問各位網民意見如何。樓主看中的昇御門單位為中層550呎向南

【網民熱話】5年前為求婚 盡沽60手騰訊 男子少賺2300萬「哭成淚人」【下一頁】



令樓主印象最深刻的為昇御門的極高樓底，而且客廳景觀望公園景，相當開揚。與此同時，該單位處於昇御門2座，與鄰近的F1賽道有一段距離，總算不會收噪音太大影響。不過此樓盤的交通配套就不太符合樓主的條件。首先距離何文田地鐵站有一段距離，要途徑斜路相當不討好，就算未來土瓜灣站開通，步程也需要10分鐘。此外，樓主指該盤附近的商場相當冷請，而且風水一般。

【網民熱話】為何港人會嫌單位細？ 網民：因為看太多電視劇！【下一頁】

相反何文田山畔的樓齡比起樓齡8年的昇御門新，只有 3-4年樓齡，樓主看中單位為下層490呎單位，面向西北，不過4分鐘就可到達何文田地鐵站這一點相當吸引，此外屋宛大堂會所裝修很精緻。屋内間隔方面，豪宅式住宅開放廚房，廳景觀望舊樓，不過不失，房間景觀則望全山景。不過何文田山畔附近的食肆商鋪不多，晚上想吃個夜宵也相當難。網友們看完樓主心中所想後，紛紛大潑冷水，指這兩個樓盤都屬於冷門盤，更有人建議樓主增加一些買樓預算，改爲考慮皓畋或One homantin，或考慮其他較爲大路的屋苑，這樣在放售或出租時都較為容易。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽