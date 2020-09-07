【螞蟻IPO】螞蟻集團回應：與騰訊微信支付服務競爭「不具有可比性」

▲ 螞蟻集團回應與騰訊微信支付服務競爭，不具有可比性。

螞蟻集團上市踏入倒計時。據最新於上交所的文件披露，螞蟻集團回復上交所查詢時闡述，在全球範圍內提供支付服務的企業較多，國內市場由騰訊 （00700） 運營的微信支付，也提供類似的數字支付服務，但這些企業提供的支付服務和公司數字支付與商家服務業務存在一定差異，並不具有可比性。

支付寶月活逾7億 對比微信又如何？

對比起支付寶與微信支付，支付寶APP月度活躍用戶為7.11億，月度活躍商家達8000萬。騰訊旗下微信及WeChat合併月活躍用戶數為12.06億，整體而言高於支付寶月活數目，但騰訊未有在中期業績中公布微信支付的使用情況，僅稱「第二季的日均交易量和單筆交易金額增加」帶動了商業支付收入、理財平台收入的增長。

螞蟻集團上半年總收入為725.28億元；但騰訊未有獨立披露其金融科技收入，而連同支付業務、企業雲服務在內的「金融科技及企業服務」收入為563.34億元。數據反映出，即使騰訊將金融科技及企業服務併合，其收入亦比不上螞蟻集團，意味支付寶目前在內地仍處於領導地位。

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編輯：陳華