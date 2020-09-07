【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴

雖然近期樓市交投氣氛好轉，惟仍有業主劈價數百萬賣樓，包括港島藍籌屋苑，中原趙鴻運說，太古城東海閣低層C室，實用面積723平方呎，去年尾放盤，原叫價1,700萬元，輾轉減至1,290萬元，即有實客洽商，終以1,190萬元易手，實用呎價16,459元，屬市價成交。

被問到業主何解劈價賣樓，趙鴻運說，單位去年放盤，叫價偏高，即使當時業主信心有多強，惟一直無客買，加上又有疫情，所以最後只好面對現實，減價賣樓，由於當初叫價太高，終致減幅看似很大。他續說，單位位於低層，屋外附公家平台，非人人喜愛，皆因部分買家或擔心有人高空擲物，故此類單位叫價向來較低。

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雖然原業主劈價逾「5球」賣樓，惟仍獲利甚豐，皆因早於2014年7月，以891.8萬元購買上址，現持貨6年，帳面賺298.2萬元，物業升值約33%。

值得留意的是，太古城被視為「樓市寒暑表」，到底屋苑目前交投情況是否真的好轉？趙鴻運坦言，本地確診宗數回落，業主都肯開門予客睇樓，太古城市況亦明顯好轉，以剛過去的周末為例，睇樓客極多，而業主議價空間則約有3%至4%。

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