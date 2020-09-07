【IPO造假】天合化工涉新股造假、證監會要求公司及執董回水　或涉35億元

▲ 證監會繼向天合化工上市保薦人出手，再要求公司和大股東向投資者「回水」。

證監會公布，在市場失當行為審裁處對天合化工（除牌前編號：01619）、大股東魏宣展開研訊程序。證監會指，天合化工在上市招股章程將公司收入誇大了逾67億元人民幣，正根據《證券及期貨條例》第213條尋求原訟法庭頒令，將天合化工所有公眾股東回復至他們在認購或購買天合股份之前的狀況。

天合化工於2014年6月上市，集資淨額35.2億元，摩根士丹利亞洲、瑞銀證券香港和美林遠東為天合化工聯席保薦人。證監會去年3月已因天合化工和另外兩單IPO案件，重罰3名保薦人。

天合化工上市3個月被沽空機構「匿名分析（Anonymous Analytics）」指斥帳目造假，公司當時停牌逾1個月，否認後恢復買賣，惟翌年因未能刊發2014年度業績再度停牌。天合化工新股及上市後核數師德勤其後辭任。

證監會2017年勒令公司停牌，天合化工今年6月11日正式除牌。

證監會指，天合的招股章程所載有關其在2011年至2013年財政年度的往績紀錄期，不論銷售收入以至溢利都有虛假或具誤導性資料，有關資料相當可能會誘使他人認購或購買天合股份，或令天合於香港的股價上升。

證監會，天合化工招股章程所披露的人民幣126億元天合往績紀錄總收入之中，約有53%屬誇大。

證監會正尋求多項命令，包括指示天合及魏宣透過向所有在研訊程序於2020年6月2日展開時持有天合股份的公眾股東，支付回復原狀所需的款項或向他們回購該等股份，以便將他們回復至認購或購買有關股份之前的狀況，或向公眾股東支付損害賠償。

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編輯：麥德銘