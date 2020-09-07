【商場活動】apm設柴狗君藝術Café打卡位　消費回贈高達3,000元購物禮券

▲ apm將夥WhatsApp界網紅柴狗君，打造全港首個「apm x 柴狗君藝術Café」。(apm提供圖片)

疫情緩和下，商場開始舉辦活動吸客到場。apm將夥WhatsApp界網紅柴狗君，打造全港首個「apm x 柴狗君藝術Café」，佔地1500平方呎，以Pop-up 藝術Café為主題，加入巨型月亮裝置，並設5大打卡位，還有聯同場內過百個商戶，推出多項消費獎賞優惠。

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5大打卡位包括柴狗君藝術Café，設有8呎直徑的LED滿月及彎彎月亮裝置，配合天使柴狗君「愛你」造型；夢幻繽紛互動糖果牆，「The Point」會員憑即日電子消費100元或以上，有機會自助夾取窩心糖果包乙份；柴狗君祝願卡DIY，可自選3款柴狗君祝願卡及祝福語，並由智能機械臂即場寫上祝福語；柴狗君幸運盒子提取機，會員於9月14日至10月4日憑指定消費，即有機會獲取apm X 柴狗君限量潮物或其他精美禮品乙份；潮流美味市集，匯聚「星」級品牌手工月餅、曲奇、日本神戶人氣甜品朱古力禮盒、法國鵝肝、養生花茶、保鮮花製品等。

▲ apm X 柴狗君限量潮物 (apm提供圖片)

apm消費回贈 高達3,000元商場購物禮券

此外，會員由9月14日至10月18日可以200積分換領「快閃預留證」，憑有效預留證於apm指定商戶以即日電子貨幣消費滿指定金額，可回贈高達3,000元商場購物禮券，覆蓋美容、時裝及時裝配飾、電子產品及生活用品、運動服飾等類別。

為慶祝中秋佳節，會員由9月7日起只須憑指定積分換領「中秋美食預留證」，憑有效預留證於換購日期內蒞臨參予商場以即日電子貨幣消費滿指定金額，即有機會換購限量Cova星級月餅禮盒、日本人氣朱古力及美酒甜點乙份。

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責任編輯：朱悅瀅