  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 19:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【商場活動】apm設柴狗君藝術Café打卡位　消費回贈高達3,000元購物禮券

商業 18:35 2020/09/07

分享：

apm將夥WhatsApp界網紅柴狗君，打造全港首個「apm x 柴狗君藝術Café」。(apm提供圖片)

疫情緩和下，商場開始舉辦活動吸客到場。apm將夥WhatsApp界網紅柴狗君，打造全港首個「apm x 柴狗君藝術Café」，佔地1500平方呎，以Pop-up 藝術Café為主題，加入巨型月亮裝置，並設5大打卡位，還有聯同場內過百個商戶，推出多項消費獎賞優惠。

【商場活動】將軍澳中心 X KAKAO FRIENDS　消費換禮品還是積分好？

【疫市開幕】港鐵全新商場「The LOHAS康城」周日開幕　超市、食肆率先開業

5大打卡位包括柴狗君藝術Café，設有8呎直徑的LED滿月及彎彎月亮裝置，配合天使柴狗君「愛你」造型；夢幻繽紛互動糖果牆，「The Point」會員憑即日電子消費100元或以上，有機會自助夾取窩心糖果包乙份；柴狗君祝願卡DIY，可自選3款柴狗君祝願卡及祝福語，並由智能機械臂即場寫上祝福語；柴狗君幸運盒子提取機，會員於9月14日至10月4日憑指定消費，即有機會獲取apm X 柴狗君限量潮物或其他精美禮品乙份；潮流美味市集，匯聚「星」級品牌手工月餅、曲奇、日本神戶人氣甜品朱古力禮盒、法國鵝肝、養生花茶、保鮮花製品等。

apm X 柴狗君限量潮物 (apm提供圖片)

apm消費回贈　高達3,000元商場購物禮券
此外，會員由9月14日至10月18日可以200積分換領「快閃預留證」，憑有效預留證於apm指定商戶以即日電子貨幣消費滿指定金額，可回贈高達3,000元商場購物禮券，覆蓋美容、時裝及時裝配飾、電子產品及生活用品、運動服飾等類別。

為慶祝中秋佳節，會員由9月7日起只須憑指定積分換領「中秋美食預留證」，憑有效預留證於換購日期內蒞臨參予商場以即日電子貨幣消費滿指定金額，即有機會換購限量Cova星級月餅禮盒、日本人氣朱古力及美酒甜點乙份。

想知還有什麼商場活動？了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【商場活動】將軍澳中心 X KAKAO FRIENDS　消費換禮品還是積分好？
2020/09/03
【商場活動】將軍澳中心 X KAKAO FRIENDS　消費換禮品還是積分好？
【疫市營商】信和商場加強O2O推廣　應對疫情影響
2020/07/19
【疫市營商】信和商場加強O2O推廣　應對疫情影響
【疫市營商】MOKO Jr. 玩具祭特價發售動漫精品　EVA高達迪士尼都有
2020/06/24
【疫市營商】MOKO Jr. 玩具祭特價發售動漫精品　EVA高達迪士尼都有
【疫市營商】P助卡通農莊登陸新都會廣場　首設11呎高粉紅兔兔打卡位
2020/06/23
【疫市營商】P助卡通農莊登陸新都會廣場　首設11呎高粉紅兔兔打卡位
商場活動 疫情 apm 月餅 市集 Cafe

上一篇文章

【漫畫商機】香港郵政夥本地漫畫家　《風雲》郵票10月29日發行（多圖）

下一篇文章

【疫市求存】誠品書店台灣拓電商平台　24小時快速到貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市開店】一田沙田區開新店　引入玉子料理北海道品牌吸日本控
【疫市開店】一田沙田區開新店　引入玉子料理北海道品牌吸日本控
不敵新浪微博？騰訊微博本月28日起停止營運
不敵新浪微博？騰訊微博本月28日起停止營運
【疫市收入減】調查：港人因疫情面臨財困　家庭收入下跌增至71%
【疫市收入減】調查：港人因疫情面臨財困　家庭收入下跌增至71%
【疫市開店】一田首間便利店開幕　首日平均消費逾百元
【疫市開店】一田首間便利店開幕　首日平均消費逾百元
【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞
【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞
【疫市自救】SLASH藉多元化發展　積極裝備自己
【疫市自救】SLASH藉多元化發展　積極裝備自己