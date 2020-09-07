【零售寒冬】包浩斯遭港鐵入稟追討逾635萬元欠租

▲ 包浩斯（00483）今年1月欠交兩個在港鐵商場「圓方」的舖位租金。(資料圖片)

包浩斯 （00483） 今年1月欠交兩個在港鐵商場「圓方」的舖位租金，並於2月單方面終止租約及交回舖位鑰匙，日前遭港鐵 （00066） 入稟高等法院，追討欠租及損失等款項共逾635萬元。

原告人為香港鐵路有限公司；被告人為Bauhaus Super Limited。

入稟狀指出，雙方於2018年4月簽訂3年租約，有效期至2021年3月，首年月租為65萬港元，每年加租2萬元，被告亦要支付宣傳費、冷氣費及管理費等。

去年11月，原告同意把租金調低至48.5萬元，惟被告自今年1月起欠租，更在2月初單方面終止租約，原告透過律師向被告追討欠款不果，遂向被告入稟 ，現追討被告欠付1月的租金，2月份的租金連雜費約156.1萬港元，另要求賠償3月至8月31日的租金連雜費損失約479.6萬港元，合共逾635萬元。

傳員工被逼「負鐘」 離職或遭扣薪

另外，職工盟日前於社交媒體引述員工消息指，包浩斯因疫情縮短分店營業時間至每天約8小時，惟僱傭合約維持每周54小時，導致員工被逼每天「負鐘」1小時。若員工在離職前未能「補鐘」，便會被扣減工資及削減年假。

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編輯：吳敏芳