【Good Food,Good Mood@iM網欄】逆境Omasake買一送一 竹 日本料理TA-KE

疫情自1月襲港至今已達九個月，盡管夏日炎炎，大小商戶卻在經歷經濟寒冬，小則裁員，大則倒閉，人心惶惶。身為「打工仔」，在這時勢下仍能保住份工已經值得感恩，正所謂what does not kill me, makes me stronger，只要挨得過，我相信明天會更好。抗疫期間，不少食肆推出優惠吸引食客，雖然賺少咗，至少能保持人流，位於銅鑼灣利園二期的竹 日本料理（TA-KE）便是其中之一。

踏進竹，彷彿進入了日本庭園一隅，經過一條「竹路」才到達壽司吧，環顧四周，寬敞的空間質樸而雅緻，美得好有禪意。冒名而來，品嚐社交平台上人人讚抵的「壽司廚師發辦」套餐，原價每位$880，九月八日或之前有買一送一優惠。

前菜是九州岩蠔，岩蠔以肉多肥美見稱，質感順滑，味道鮮甜。

接著是刺身三點，款式時有改變，這次是真鯛、大拖羅及牡丹蝦。真鯛被日本人譽為「魚王」，白雪雪的魚肉徐徐釋放出油脂甘甜與清香，十分好吃。吃完真鯛突然醒起忘記拍照，急急「補鑊」後再吃大拖羅；肥美的大拖羅始終是我的最愛，皆因此部位屬於吞拿魚腹部前方，脂肪像雪花般均勻分佈，充滿油脂甘香，入口即溶。牡丹蝦亦是「賣飛佛」，其蝦肉極為甜美，肉質綿滑帶爽，蝦膏豐腴甘香，是必吃之一。

來到壽司環節，總共六貫：深海池魚是夏季至秋季的當令魚類，肉質鮮嫩滑溜，入口油潤；赤鯥魚與喜知次並稱兩大高級紅皮魚，味道鮮甜，是高檔壽司店的常用食材之一；沖繩魚王尾長又稱長尾濱鯛，魚肉帶透明感並參透淡淡粉紅色，鮮美可口，內外兼備；再來一件大拖羅壽司，既然是至愛，多吃也無妨；池魚王肉質爽脆，入口清甜，魚油在口腔中散發餘韻，味道層次豐富；最後是北海道根室海膽，顏色呈金黃色，瓣塊雖小卻肥美飽滿，味道甘香濃郁，入口即化，令人回味無窮。

接著出場的鮑魚飯份量的骰，微熱的溫度讓人感到心頭溫暖，重點是飽魚片下的那些鮑魚肝醬，味道濃郁甘香，拌勻來吃錦上添花！

接近尾聲，廚師奉上一件太卷及小蛋糕；太卷清新，小蛋糕質感綿密，甚具驚喜。喝過麵豉湯及吃過柚子雪葩，一頓寫意的廚師發辦特惠午餐就此結束。

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