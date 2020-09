【Good Food,Good Mood@iM網欄】逆境Omasake買一送一 竹 日本料理TA-KE

疫情自1月襲港至今已達九個月,盡管夏日炎炎,大小商戶卻在經歷經濟寒冬,小則裁員,大則倒閉,人心惶惶。身為「打工仔」,在這時勢下仍能保住份工已經值得感恩,正所謂what does not kill me, makes me stronger,只要挨得過,我相信明天會更好。抗疫期間,不少食肆推出優惠吸引食客,雖然賺少咗,至少能保持人流,位於銅鑼灣利園二期的竹 日本料理(TA-KE)便是其中之一。

踏進竹,彷彿進入了日本庭園一隅,經過一條「竹路」才到達壽司吧,環顧四周,寬敞的空間質樸而雅緻,美得好有禪意。冒名而來,品嚐社交平台上人人讚抵的「壽司廚師發辦」套餐,原價每位$880,九月八日或之前有買一送一優惠。

前菜是九州岩蠔,岩蠔以肉多肥美見稱,質感順滑,味道鮮甜。

接著是刺身三點,款式時有改變,這次是真鯛、大拖羅及牡丹蝦。真鯛被日本人譽為「魚王」,白雪雪的魚肉徐徐釋放出油脂甘甜與清香,十分好吃。吃完真鯛突然醒起忘記拍照,急急「補鑊」後再吃大拖羅;肥美的大拖羅始終是我的最愛,皆因此部位屬於吞拿魚腹部前方,脂肪像雪花般均勻分佈,充滿油脂甘香,入口即溶。牡丹蝦亦是「賣飛佛」,其蝦肉極為甜美,肉質綿滑帶爽,蝦膏豐腴甘香,是必吃之一。

來到壽司環節,總共六貫:深海池魚是夏季至秋季的當令魚類,肉質鮮嫩滑溜,入口油潤;赤鯥魚與喜知次並稱兩大高級紅皮魚,味道鮮甜,是高檔壽司店的常用食材之一;沖繩魚王尾長又稱長尾濱鯛,魚肉帶透明感並參透淡淡粉紅色,鮮美可口,內外兼備;再來一件大拖羅壽司,既然是至愛,多吃也無妨;池魚王肉質爽脆,入口清甜,魚油在口腔中散發餘韻,味道層次豐富;最後是北海道根室海膽,顏色呈金黃色,瓣塊雖小卻肥美飽滿,味道甘香濃郁,入口即化,令人回味無窮。

接著出場的鮑魚飯份量的骰,微熱的溫度讓人感到心頭溫暖,重點是飽魚片下的那些鮑魚肝醬,味道濃郁甘香,拌勻來吃錦上添花!

接近尾聲,廚師奉上一件太卷及小蛋糕;太卷清新,小蛋糕質感綿密,甚具驚喜。喝過麵豉湯及吃過柚子雪葩,一頓寫意的廚師發辦特惠午餐就此結束。

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!