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【美國大選】特朗普不鬧霍士fake news 卻促炒負責記者

環球社會熱點 18:15 2020/09/07

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【美國大選】特朗普不鬧霍士fake news 卻促炒負責記者

美國大選11月3日舉行，大選日將至，惟立場被視為親特朗普的霍士新聞（Fox News），早前報稱特朗普曾稱一戰戰死軍人為失敗者（losers）言論屬實，傳媒對此窮追猛打，就此頭痛非常的特朗普發帖文，公開要求霍士解僱負責報道有關消息的記者。

特朗普（Donald Trump）在Twitter發帖文，公開點名要求霍士解僱專責報道國安消息的記者Jennifer Griffin，又稱霍士新聞已變質。他發帖文批評首先作出報道的《The Atlantic》報假新聞，斥該刊主編為人虛情假意。

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事件源於《The Atlantic》的報道，指特朗普2018年11月到訪法國期間，曾稱一戰士兵是失敗者（losers）及弱者（suckers）。特朗普該次訪法，並臨時取消到訪當地軍人公墓。

一向被視為袒護特朗普的霍士，意外作出與《The Atlantic》口徑統一的跟進報道，引述官員指《The Atlantic》報道屬實。

霍士過往一貫作風更增消息可信性，而特朗普亦不便批評霍士這個「自己友」是假新聞傳媒，改為將矛頭對準記者。不過，Jennifer Griffin獲同業力撐，她在霍士的多名同事發帖文表達支持。

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美國大選將至，特朗普在軍人界別支持度一般，早前民調顯示，僅37.4%現役軍官支持特朗普，支持拜登的則有43.1%，今次事件恐進一步打擊相關支持度。

責任編輯：林建忠

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