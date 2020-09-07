【BNO移民】英國平均樓價破頂 升至245萬

▲ 英國的樓價於8月按月升1.6%，主要由於英國解除封鎖措施後經濟活動增加。

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，港人關注移民話題，英國樓市也成為熱門話題。英國Halifax銀行的數據顯示，英國樓價於8月按月升1.6%，平均樓價更破頂。專家分析，樓價「疫市」上升主要由於英國解封後經濟活動增加，同時釋放買家需求。

【移民美國】法官下令恢復綠卡抽籤 重發多元移民簽證：【下一頁】

【BNO移民】運輸物流職位需求急增兩成 白領少人請：【下一頁】

英國《標準晚報》（Evening Standard）引述Halifax銀行公布的數據，英國8月的樓價繼續超出預期，按月升幅達1.6%，按年升幅為5.2％，為英國樓價自2016年底以來的最高水平。另外，英國平均樓價更破紀錄，升至24.5萬英鎊（約245萬港元）。

Halifax銀行董事總經理加利（Russell Galley）指出，民眾對房地產的需求於解除封鎖措施後釋放，部分買家希望換較大面積的單位。再加上政府7月宣布印花稅寬免至明年3月，導致市場活動急增，同時推高樓價。

【移民澳洲】11月推新入籍試 加強考核澳洲價值觀：【下一頁】

但加利指出上述只屬短期支持市場的措施，認為疫情對英國經濟及勞動力市場影響的規模，要於未來數月才變得更清晰。加利更指，樓價上升與疫情對家庭收入的不利影響形成明顯對比，而且大多數經濟分析員預期失業率仍會上升，故預料樓價將承受較大下行壓力。

英國智庫EY ITEM Club首席經濟顧問阿徹（Howard Archer）指，該機構於5月進行一項研究，結果反映有15%的受訪者因封鎖措施而考慮搬家。他表示自英國於5月中放寬限制措施以來，房地產市場活動已逐步回升，民眾也因疫情重新評估住屋需求及喜好，市場活動因而增加。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲