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【高位減持】軟銀減持眾安200萬股　套現1.1億元

即市財經 18:10 2020/09/07

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日本軟銀集團上周在場內減持眾安在線，套現約1.1億元。

眾安在線 （06060） 今年以來累升超過7成，有主要股東趁高減持。日本軟銀集團（SoftBank）申報，本月初在場內以每股均價55.4071元，減持眾安在線200萬股，套現1.1億元。

軟銀集團在上周二（1日），在場內以平均每股55.4071元，減持眾安200萬股，緊接今次減持後，軟銀所持的眾安股權由11.02%降至10.59%。

軟銀上周減持價位相比眾安今日收市價，足有6.9071元的水位，以200萬股計，賬面相差1,381.4萬元。

眾安在線今日收報48.5元，跌4.15%，成交2.84億元，日內價格波幅介乎48元至50.7元。

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編輯：趙穎妍

香港股票 經濟 眾安在線（06060） 成交 減持 口罩 香港 日本 Softbank

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