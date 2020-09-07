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【SaaS股】微盟逆市升1% 大摩料中小企廣告支出反彈有助改善現金流

即市財經 18:05 2020/09/07

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科網股調整拖累大市向下，SaaS龍頭微盟逆市升。

大摩發報告唱好SaaS股微盟 （02013） ，稱看到中小型企業廣告支出強勁回升、社交媒體份額增長、代理商高度參與，料公司現金流將得到改善，精準營銷毛收入增長更勝預期。該行維持「增持」評級，將目標價從12.6元升至16元，較今日收市價有28.5%潛在升幅。

新經濟股及科技股調整，拖累大市向下，微盟早段亦隨之走低4%後強力反彈，全日微升近1%，收報12.46元，成交8.64億元。

大摩料中小企業廣告支出強勁反彈惠及微盟

大摩針對內地5個主要行業的150首席營銷官和廣告決策者進行調查，以了解疫情後業態進展。

調查顯示，中小企業廣告支出回升，受訪者普遍調高下半年廣告預算，從上半年的21%升至29%。該行指出，將會惠及對中小企業客戶的覆蓋率高的微盟。

其次，社交媒體和短視頻的市場份額提高，首席營銷官大致看法認為，營銷預算分配較重的5大主要渠道中，重中之重為短視頻及微信。大摩認為，微盟精準營銷業務取得較大進展，因該業務有8成集中在騰訊 （00700） 的微信、2成在字節跳動（ByteDance）旗下的平台。

大摩表示，調查反映廣告代理商參與度提高，而微盟優化算法和社交廣告體驗可以為廣告商增加價值。

相關文章：

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瑞信維持微盟目標價10.6元　微信小商店商戶長遠會成長為微盟客戶

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編輯：陳華

香港股票 經濟 騰訊控股（00700） 微盟集團（02013） 新經濟 潛在升幅 服務 騰訊 字節跳動 微信
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