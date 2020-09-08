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香港ETF — 投資中國市場的工具

即市財經 12:00 2020/09/08

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中國正值經濟轉型及資本市場開放中，吸引不少國際投資者進入中國市場。在眾多旨在掌握中國投資機遇的投資工具之中，ETF是其中一種可以考慮的工具。

香港是通往中國的重要門戶，讓國際資本進入中國A股市場；而香港日漸壯大的ETF市場，亦為離岸投資者提供了投資中國市場的渠道。事實上，不少投資者已透過於香港上市的A股ETF投資中國市場。截至2020年7月31日，A股ETF的資產管理規模達到1,090億港元。於2020年首七個月，A股ETF平均每日成交金額接近20億港元，約佔在香港上市的ETP（Exchange Traded Products，即交易所買賣產品，包括ETF及槓桿及反向產品）市場平均每日成交金額的28%。

儘管2020年至今市況不明朗，在香港交易所上市的中國股票ETF（包括投資於在離岸市場上市中國企業的股票的ETF）在７月份仍然表現不俗。當月內，十隻表現最佳的ETF之中，有八隻是中國股票ETF。此外，A股ETF在7月份的平均每日成交額上升至29億港元，於2020年7月6日更錄得全年至今單日最高成交額*，達81億港元。

中國產品的種類

香港交易所提供不同類型的ETP，以配合投資者不同的投資或風險管理需要。對於希望緊貼中國市場表現的投資者，香港ETF市場不乏選擇，產品涵蓋多隻主要指數，例如富時中國A50指數、滬深300指數及中國創業板指數。除股本證券外，香港市場亦有投資其他資產類別的中國ETF產品，例如政府債券及利率。至於中國智慧型投資策略（smart beta）ETF，則是以因子（factor）為選股基礎的ETF，或可助提升投資組合回報，但投資者亦要考慮當中的風險。

於香港交易所上市的ETP之中，除了追蹤中國市場表現的ETF外，亦有投資中國新經濟行業的主題式ETF，反映投資者愈益重視中國帶來的新機遇。中國主題式ETF覆蓋不同行業，例如半導體、清潔能源、生物科技、雲計算、機械人及人工智能等。本年初至今*，中國主題式新經濟ETF持續錄得資金流入：五隻以中國新經濟為主題的ETF，於2020年首七個月共吸納了37億港元資金。其中，中國電動車ETF佔比最多，現金流入規模高達14億港元。

此外，香港交易所首批A股槓桿及反向產品已於2020年7月27日上市，為有意對沖中國市場風險，或捕捉A股方向性投資機會的投資者提供渠道。四隻新上市產品於上市首個月的平均每日成交金額合計達1.36億港元，及至2020年8月31日，四隻產品合計的資產規模升至22.26億港元。

中國市場機遇龐大，投資者應從何入手？無論您是希望建立多元化的ETF投資組合，還是想集中投資於個別行業，香港市場能為您提供中國主題式ETF選擇。

與其他投資一樣，交易所買賣產品涉及風險，其價格可能大幅波動，無法保證獲利。在作出任何投資決定之前，投資者必須了解ETP的產品詳情及有關風險。請瀏覽香港交易所網站，進一步了解香港上市ETF。

*數據截至2020年7月31日

更多有關交易所買賣產品的資料，請瀏覽香港交易所網頁

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撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所交易所買賣產品主管

財富及資產管理 中國市場 股票 A股 ETF 創業板 港元 滬深300指數 ETF產品

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