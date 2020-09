▲ 前私人律師爆料:特朗普請人扮奧巴馬 拍片奚落其泄憤

美國大選11月3日舉行,美國總統特朗普前私人律師科恩(Michael Cohen)卻出新書披露特朗普的具爭議事件。科恩在書中指,特朗普一直都看不起前總統奧巴馬,甚至聘請一個黑人假扮奧巴馬,拍攝自己公開奚落「假奧巴馬」的影片。

科恩在即將出版的新書中《In Disloyal : A Memoir》披露,特朗普(Donald Trump)在擔任美國總統之前,已看不起奧巴馬。

書中指,特朗普曾經聘請一名黑人男子假扮奧巴馬,拍攝一輯短片。

美國有線新聞網絡(CNN)取得科恩書中提及的影片,特朗普對面坐着一名穿西裝、的黑人男子。

特朗普在片中,斥責「假奧巴馬」的醫療改革花太多錢,又指責對方沒有好好處理失業率高的問題,並累積太多國債。

特朗普指:

「事實是,美國人民想有成果。奧巴馬總統,你已被炒掉。」

(The fact is, the American people want results. President Obama, you’re fired.)

科恩與特朗普多年來緊密合作,在去年在彈劾特朗普的國會作證會經常曝光。科恩正服刑,涉對國會作出虛假陳述等被判3年監禁。

責任編輯:林嘉莉