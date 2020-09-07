  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 18:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

前私人律師爆料：特朗普請人扮奧巴馬 拍片奚落其泄憤

環球社會熱點 18:04 2020/09/07

分享：

前私人律師爆料：特朗普請人扮奧巴馬 拍片奚落其泄憤

美國大選11月3日舉行，美國總統特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）卻出新書披露特朗普的具爭議事件。科恩在書中指，特朗普一直都看不起前總統奧巴馬，甚至聘請一個黑人假扮奧巴馬，拍攝自己公開奚落「假奧巴馬」的影片。

科恩在即將出版的新書中《In Disloyal : A Memoir》披露，特朗普（Donald Trump）在擔任美國總統之前，已看不起奧巴馬。

特朗普取消訪陣亡美軍公墓 被揭改去看藝術品：【下一頁】

拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911：【下一頁】

書中指，特朗普曾經聘請一名黑人男子假扮奧巴馬，拍攝一輯短片。

美國有線新聞網絡（CNN）取得科恩書中提及的影片，特朗普對面坐着一名穿西裝、的黑人男子。

特朗普在片中，斥責「假奧巴馬」的醫療改革花太多錢，又指責對方沒有好好處理失業率高的問題，並累積太多國債。

特朗普指：

「事實是，美國人民想有成果。奧巴馬總統，你已被炒掉。」

（The fact is, the American people want results. President Obama, you’re fired.）

科恩與特朗普多年來緊密合作，在去年在彈劾特朗普的國會作證會經常曝光。科恩正服刑，涉對國會作出虛假陳述等被判3年監禁。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉

相關文章

特朗普取消訪陣亡美軍公墓 被揭改去看藝術品
今日
特朗普取消訪陣亡美軍公墓 被揭改去看藝術品
【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911
今日
【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911
特朗普被指稱一戰陣亡美軍為失敗者 強烈駁斥傳聞
2020/09/04
特朗普被指稱一戰陣亡美軍為失敗者 強烈駁斥傳聞
【美國大選】特朗普籲投兩次票 Twitter標示為誤導訊息
2020/09/05
【美國大選】特朗普籲投兩次票 Twitter標示為誤導訊息
【美國大選】FB大選前7天禁新政治廣告 將刪特朗普失實帖文
2020/09/04
【美國大選】FB大選前7天禁新政治廣告 將刪特朗普失實帖文
選舉 美國 奧巴馬 特朗普

上一篇文章

【美國大選】特朗普不鬧霍士fake news 卻促炒負責記者

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

屹立300年日本最老百貨也破產 山形大沼百貨難敵疫情
屹立300年日本最老百貨也破產 山形大沼百貨難敵疫情
【英國疫情】逾1000名醫生擬辭職 不滿人工太低
【英國疫情】逾1000名醫生擬辭職 不滿人工太低
【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911
【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間18:00）
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減