搶佔電動車一哥地位　福士稱3年內將超越Tesla

▲ 近日，德國車廠福士（Volkswagen）其工會主席公開表示，揚言在未來3年內在電動車產量上超越Tesla。

近年不少汽車廠商發展電動車市場，美國電動車製造商Tesla在全球上仍處於主導位置，但同時存有不少競爭對手。近日，德國車廠福士（Volkswagen）其工會主席公開表示，揚言在未來3年內超越Tesla。

Volkswagen工會主席Bernd Osterloh表示，預計Tesla每間工廠的年產量約為30萬至50萬部，總產量約為90萬至150萬部。他指，2023年公司的電動車產量，有望與Tesla達到相同水平，並會在軟件開發方面超越Tesla。

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Bernd Osterloh認為，公司設置的MEB模組化平台具有巨大優勢，並可以為不同汽車品牌製造各款電動車，包括公司旗下的ID.系列電動車。另外，公司成立的「Car.SoftWare」軟件部門，會著重於車用軟件開發。 Bernd Osterloh亦提到，Tesla最大的優勢是可以收集旗下車款的軟件數據，而Volkswagen亦可收集龐大數據量。

根據全球電動車銷量數據顯示，7月份Tesla Model 3在歐洲的銷量大跌，較去年同期減少76%，但Model 3的全球銷量仍居於首位。

責任編輯：李寶如