【螞蟻IPO】螞蟻集團強調獨立於阿里巴巴 後者貢獻收入不足10% 阿里非由馬雲控制

▲ 螞蟻集團強調其獨立於阿里巴巴。

螞蟻集團上市進入倒數階段。據最新於上交所的文件披露，螞蟻集團回復上交所查詢時詳述了集團與阿里巴巴 （09988） 的關係，強調螞蟻集團的獨立性。螞蟻集團表示，其實際控制人為馬雲；螞蟻集團與阿里巴巴集團並非處於同一實際控制人控制下的企業。

螞蟻集團表示，其控股股東為杭州君瀚及杭州君澳，實際控制人為馬雲先生。阿里巴巴集團通過間接全資子公司杭州阿里巴巴持有螞蟻集團32.647%的股份，阿里巴巴集團為間接持有螞蟻集團5%以上股份的關聯法人，但不屬於螞蟻集團的控股股東。

根據阿里巴巴集團的公司章程，阿裡巴巴合夥有權提名阿裡巴巴集團董事會中簡單多數成員，由股東大會選舉，並在有限情況下有權直接任命董事，以使得其提名或委任的董事構成董事會成員的多數。但是，由於阿里巴巴合夥提名和委任的董事候選人由合夥人通過一人一票表決的方式決定。因此，馬雲不控制阿里巴巴集團。

螞蟻集團強調，其與阿里巴巴並非處於同一實際控制人控制下的企業，兩者不存在一方控制另一方，或者受同一人控制的情形。

螞蟻集團又表示，已根據自身經營管理的需要建立了銷售及業務運營團隊，獨立面向客戶、開展業務運營；研發團隊，具備獨立研發能力。螞蟻集團與阿里巴巴集團之間各自獨立開展業務，建立了獨立完整的業務體系。螞蟻集團和阿里巴巴集團專註於各自的業務領域，業務範圍具有明顯差異。

集團更表示，其不存在對螞蟻集團構成重大不利影響的競爭，不存在嚴重影響獨立性或者顯失公平的關聯交易。

阿里巴巴貢獻收入不足10%

螞蟻集團具備完整、獨立運營各業務板塊的能力，除了為阿里巴巴集團各類業務提供支付處理和擔保交易服務，螞蟻集團亦已經拓展至其他線上和線下的商業交易及各種數字生活服務場景，以及金融機構合作夥伴與用戶的金融科技服務場景等。

從經營成果來看，螞蟻集團擁有多種收入來源。報告期內，集團向阿里巴巴收取的收入佔當期總收入的比例均低於10%。因此，螞蟻集團獨立於阿里巴巴集團，保持了經營決策與業務方面的獨立性。

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編輯︰侯景成