【新冠肺炎】墨爾本封城延長至九月底 縮減宵禁時間至8小時

澳洲維多利亞州在周日(6號)單日新增63宗確診病例, 累計至5宗死亡病例。為防範病毒, 澳洲維多利亞州州長安德魯斯(Daniel Andrews) 宣布, 將原定下周在首府墨爾本地區,屆滿的封城措施延長至兩周, 於本月28日屆滿。

然而, 當地亦稍微放寬現行的措施, 包括由下周起將宵禁時間由晚上8時改為9時至翌晨5時, 但不能超過2人作戶外聚會, 同住家人或室友則可豁免；同時亦容許民眾外出做運動的時限, 由一小時增至兩小時。

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墨爾本近日有數百名民眾上街抗議, 要求政府解除禁令, 從而恢復當地經濟。州長安德魯斯表示, 若墨爾本能在本月底將新增個案回落到30至50宗的話, 便會在下月起逐步放寬限制, 包括將限制聚集人數由2人至5人、部分學校復課及部分行業復工。

他又指, 若由10月26日起, 當地14日內的每日平均新增確診數目, 回落至少於5宗的話, 將會解除宵禁, 限聚令會由5人放寬至10人。

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責任編輯：潘曉豐