  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 19:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】墨爾本封城延長至九月底 縮減宵禁時間至8小時

環球政經 18:36 2020/09/07

分享：

澳洲維多利亞州在周日(6號)單日新增63宗確診病例, 累計至5宗死亡病例。為防範病毒, 澳洲維多利亞州州長安德魯斯(Daniel Andrews) 宣布, 將原定下周在首府墨爾本地區,屆滿的封城措施延長至兩周, 於本月28日屆滿。

然而, 當地亦稍微放寬現行的措施, 包括由下周起將宵禁時間由晚上8時改為9時至翌晨5時, 但不能超過2人作戶外聚會, 同住家人或室友則可豁免；同時亦容許民眾外出做運動的時限, 由一小時增至兩小時。

【新冠肺炎】英國疫情反彈　日增近3,000宗確診5月來新高 : 【下一頁

南韓單日增119宗確診案　首爾市食肆禁令範圍再擴大：【下一頁

墨爾本近日有數百名民眾上街抗議, 要求政府解除禁令, 從而恢復當地經濟。州長安德魯斯表示, 若墨爾本能在本月底將新增個案回落到30至50宗的話, 便會在下月起逐步放寬限制, 包括將限制聚集人數由2人至5人、部分學校復課及部分行業復工。

他又指, 若由10月26日起, 當地14日內的每日平均新增確診數目, 回落至少於5宗的話, 將會解除宵禁, 限聚令會由5人放寬至10人。

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

#緊貼更多理財資訊按此

 

責任編輯：潘曉豐

限聚令 新冠肺炎疫情 澳洲 墨爾本 疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房