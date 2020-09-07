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【零售寒冬】施華洛世奇難抵疫情打擊　擬削3000分店、裁員6000人

即市財經 17:49 2020/09/07

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新冠肺炎促使施華洛世奇重新審視其發展策略，集團最新計劃關閉3,000間分店、裁員6,000人。

新冠肺炎威脅下，環球零售市道均轉趨慘淡。今年踏入開業第125個年頭的奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI），亦傳出要裁員止血的消息。據報，施華洛世奇計劃關閉3,000間分店、裁員6,000人，估計整個轉型計劃需時2至3年。

據施華洛世奇官網顯示，設於香港及澳門的門店或銷售點共有40個，另有13個設在中國內地。報道就未有提及今次關店計劃，會否影響中港澳分店。

彭博報道，施華洛世奇今年的營業額大跌三成至約24億美元（折合約187.2億港元），原預期按年會有單位數增長。為業務救亡，施華洛世奇行政總裁Robert Buchbauer表明，將會裁員6,000人。

Buchbauer形容，有關決定對所有人而言都相當困難，他續指施華洛世奇未來會專注在高質素且設計特別的產品，而不是製造大眾化的商品，直言「將施華洛世奇水晶貼上價值10歐元的T-shirt不但不會增強盈利能力，更會損害品牌形象」。

今次疫情促使早年過度擴張的施華洛世奇，重新審視業務策略。Buchbauer又預告，會退出毛利較低的批發業務，特別是來自埃及中國的廉價競爭削弱了利潤。

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編輯：趙穎妍

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