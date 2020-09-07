【零售寒冬】施華洛世奇難抵疫情打擊　擬削3000分店、裁員6000人

▲ 新冠肺炎促使施華洛世奇重新審視其發展策略，集團最新計劃關閉3,000間分店、裁員6,000人。

新冠肺炎威脅下，環球零售市道均轉趨慘淡。今年踏入開業第125個年頭的奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI），亦傳出要裁員止血的消息。據報，施華洛世奇計劃關閉3,000間分店、裁員6,000人，估計整個轉型計劃需時2至3年。

據施華洛世奇官網顯示，設於香港及澳門的門店或銷售點共有40個，另有13個設在中國內地。報道就未有提及今次關店計劃，會否影響中港澳分店。

彭博報道，施華洛世奇今年的營業額大跌三成至約24億美元（折合約187.2億港元），原預期按年會有單位數增長。為業務救亡，施華洛世奇行政總裁Robert Buchbauer表明，將會裁員6,000人。

Buchbauer形容，有關決定對所有人而言都相當困難，他續指施華洛世奇未來會專注在高質素且設計特別的產品，而不是製造大眾化的商品，直言「將施華洛世奇水晶貼上價值10歐元的T-shirt不但不會增強盈利能力，更會損害品牌形象」。

今次疫情促使早年過度擴張的施華洛世奇，重新審視業務策略。Buchbauer又預告，會退出毛利較低的批發業務，特別是來自埃及中國的廉價競爭削弱了利潤。

相關文章：

【零售寒冬】亨得利結束手錶零售業務 集中資源製造配套產品

【零售寒冬】一田上半年超市銷情升39% 百貨部分則錄雙位數跌幅

【零售寒冬】周生生半年少賺66%息5仙 計劃關港表現疲弱分店

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：趙穎妍