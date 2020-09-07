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【網民熱話】網民為新界樓列出排行榜 河畔排名高過愉景新城？

環球政經 17:41 2020/09/07

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樓宇的檔次對其售價有重大影響，不過檔次這回事往往相當主觀，亦有很多未能客觀量度的因素。有網民在討論區為新界樓列出排名，分為7個層級，與從前的中學Banding制度類似。

【網民熱話】網民看好深圳樓市 網民：5年內超越港樓【下一頁

「樓主」 分析的樓盤以屋苑爲主，很多著名別墅也不在計算内，以下是「樓主」心目中的排名分類，至於以什麽準則量度，也只有他本人才知道。

Tier 1 ：大圍上蓋，溱8,海之，柏做，全城，VC, 遇海
Tier 2 浩劫，盈翠，御龍，新城市
Tier 3: 迎海，銀湖，籠門，YOHO ,馬on 山站，世宙，朗8 ，名城
Tier 4: 荃灣工廠3寶，一城，欣亭，好運之流,綠洋，河畔
Tier 5 :愉景新城，新葵芳，擁雅，荃景，麗城
Tier 6 ：花都，新達，大捕中心，牽晴，深井，疊欣，上水中心，
Tier 7 : 嘉湖，柏慧

【網民熱話】北角寶馬山VS大埔寶馬山 網友：「為何呎價只需萬二、三元？」【下一頁

不少網友看遠樓主的分析後，坦言不明白他的量度標準，有網民更直指，單是河畔排名高過愉景新城已經令人相當不解，同時全城匯竟然放在Tier 1，令人認爲此排行榜毫無說服力。

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責任編輯：翁嘉陽

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