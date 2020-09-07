【新冠肺炎】英國疫情反彈　日增近3,000宗確診5月來新高

新冠肺炎肆虐全球，多個國家疫情反覆，英國疫情反彈，周日（6日）新增確診人數近3,000宗，是自5月以來的單日新高，也較前一日不足2,000宗確診大增多宗。

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英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，當地在過去的周日新增2,988宗新冠肺炎確診個案，大多數為年輕人，上周六則新增1813宗。他指，病例激增的情況令人憂心，不論任何年齡，都應盡自己的責任，遵守社交距離，防止疫情蔓延。

夏國賢又指，參考法國和西班牙的情況，年輕人的感染率大增，會導致長者和長期病患因染疫而需住院的個案。故不希望年輕人保持社會隔離原則，不要將病毒傳染給年長或有長期病患的人士。

疫情至今，英國累計有逾34萬宗確診個案，有逾4萬人因病死亡。

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責任編輯：楊子瑩