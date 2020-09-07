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【疫市求存】誠品書店台灣拓電商平台　24小時快速到貨

商業 18:00 2020/09/07

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誠品董事長吳旻潔指，將於今年底在台灣推電商平台「誠品線上（Eslite Online）」。(誠品facebook圖片)

疫情加速傳統行業電子化，誠品生活繼早前宣布下半年在台灣再關閉3間分店後，誠品董事長吳旻潔指，將於今年底在台灣推電商平台「誠品線上（Eslite Online）」，並與新誠品人會員App整合。是次改革未知會否惠及香港。

【疫市求存】誠品書店調整策略    再關閉台灣3間分店

【疫市求生】Klook推直播優惠吸客　酒店Staycation買一送一（附教學圖）

據台灣媒體報道，吳表示，未來發展重點將放在線上，誠品線上書籍與商品數量將比舊版多，中文書達25至26萬本、英文高達100萬本，另有10萬本簡體中文書籍及60萬本日文書，將於明年底上架。

誠品線上亦將與新誠品人會員App整合，給會員個人化體驗，包括可即時查詢逾百萬筆書籍與商品資訊、彈性選擇門市預訂或線上購物、提供24小時快速到貨服務，涵蓋40萬種不同商品，包括書籍、文創商品亦可即時送達。

她相信，誠品線上能帶動實體店業務，同時不會受限於實體店面積，使放置商品有限，加上實體店支出過高，難以平衡損益。

想知其他疫市求存方法？了解請按【下一頁

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責任編輯：朱悅瀅

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