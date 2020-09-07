【台灣有樂@iM網欄】農曆七月十四祭祀與禁忌 香港台灣大不同

農曆七月對華人來說，是一個特別的月份。因為相傳農曆七月是鬼門關大開的日子，在陰曹地府的孤魂野鬼，都會趁這段時間來到陽間渡假。而在不同的華人社會，都會有不同的習俗和禁忌。

節日名稱

香港和台灣，農曆七月的習俗可以說非常不一樣。先說節日名稱，香港把農曆七月十四稱為盂蘭節(佛教稱呼)，而台灣會把農曆七月十五稱為中元節(道教稱呼)。

禁忌

今年在台灣過中元節，除了親身體驗節日及祭祀特色之外，還了解到台灣對中元節的習俗和禁忌。在台灣農曆七月都會叫鬼月，跟香港一樣有很多鬼月禁忌要遵守。但在台灣沒有將香港有走路不要靠牆壁走的說法，但跟香港一樣也有說每個人身上都有三把火，夜晚時肩膀上的火會比較微弱，要是不小心被碰到，陰靈就有機會趁虛而入，所以不要拍人家肩膀。另外在台灣的中元節還有以下的禁忌：

* 不可以去危險水域戲水，傳說於水中溺死的鬼魂無法投胎輪迴，因此會在水中「抓交替」(搵替身)。

* 不可亂撿地上零錢、紅包(利是)，因為據說這些錢是好兄弟用來買通牛頭馬面的，亂撿會招致不幸。

* 不可偷吃供品、祭品，因為這些東西是用來祭祀好兄弟的，在祭祀結束前取用，容易惹怒好兄弟。

* 忌亂踩冥紙或亂燒冥紙，容易觸犯到好兄弟，招來厄運。

* 勿將筷子插在飯中央，因祭祀時會將線香插在供品上，所以容易讓好兄弟誤以為是供品。

* 勿在室內掛風鈴，因風鈴的聲音與招魂作法的搖鈴聲相似，容易招來鬼魂。

* 別在晚上曬衣服，因為晚上衣服隨風飄蕩，就像人形一般，容易被好兄弟附上。

* 別半夜四處遊蕩，因晚上陰氣強、陽氣弱，是好兄弟出沒的時間。

祭祀

至於兩地的祭祀儀式及習慣，也非常不一樣。在香港，我們都會習慣各個家庭或自己進行路祭。而在台灣的農曆七月的祭祀儀式稱為中原普渡。而中元普渡儀式則分為個人或單一家庭的「家普」及單一機關的「私普」；由各聚落、團體或廟境居民聯合舉辦稱「公普」、「聯普」，其中由寺廟舉辦的稱為「廟普」，行會舉辦的稱為行「業普」、各角頭舉辦的稱為「角頭普」等。而拜祭的時間，香港都習慣在晚上進行，而在台灣卻會在下午開始進行，在日落前結束。

祭祀用品

一般在香港進行盂蘭祭祀所用的祭品不多，也不複雜。普遍都會準備香燭、溪錢、豆腐、芽菜、龍眼、水果、糖果、白飯。但在台灣進行中元普渡的祭品，可謂非常精彩。香港拜祭盂蘭節必用的豆腐芽菜，在台灣是不會用的。他們會用鮮花、三牲(豬、雞、魚)、四果(不是指四種水果，而是四季時令水果)、茶、酒、米等這些拜祭時都會常見的製品之外，還會有零食、即食麵、罐裝或盒裝飲品。因為台灣人在中元節拜祭都會用很多零食和即食麵，所以在台灣很多品牌甚至超市，都會推出中元節拜祭優惠套裝。

在農曆七月十五或之前，走進台灣每一間超市或便利店，都會發現有一大個區域是在販售中元節零食祭品。一般他們都是習慣一整箱地買，所以販售區域的貨品都是整箱擺放。而且是紙箱外更特別印有中元節圖案，圖案更是七彩繽紛及可愛，真的讓人會就算不拜祭也想買回家。也因為中元節，香港和台灣這段時間的電視廣告也非常不一樣。在香港的暑假期間就會不斷看到月餅廣告，但在台灣是會看到很多零食即食麵和超市的中元節推廣廣告。至於為什麼台灣會這麼有趣用零食即食麵拜祭中元節呢？據說這些食品都是好兄弟(孤魂野鬼)生前喜歡吃的，所以用來普渡好兄弟非常適合。但我認為有另外一個原因，因為台灣不像香港一樣會把祭品棄掉，而是會帶回家享用，所以大家都會買自己喜歡的食物來拜祭。這一點在我個人認為相當有趣。

祭祀進行

由於我來台灣之後，都經常到宮廟拜祭。所以在中元節當天，我就到廟宇跟其他信眾一起進行廟普。廟普在當日的下午2:30開始進行，廟方先在廟門前放置祭壇和長桌，所有信眾都將製品放在桌上，然後廟會給你一支旗幟，要你寫上名字在插在你自己的祭品上，到最後會把旗幟燒掉，意思是告訴陰曹地府你有奉獻祭品。而每一份祭品都會插上香燭，意思是告訴好兄弟這是他們可以享用的東西。之後公廟主持就會帶領信眾進行拜祭，整個拜祭儀式主持都用台語來誦經禱告，我當然完全聽不懂，但大概意思應該就是超渡孤魂早登極樂冤親債主遠離所有信眾出入平安身體健康。儀式最後一個環節就是燒金紙(溪錢)。他們利用鐵網及鋼筋自組成一個爐，這一下我是感覺大開眼界，覺得實在太聰明了。然後他們的金紙也有分是給神明的，還是給好兄弟的，所以都要放進特定的爐裡燒，不能放錯。最後在日落之前，所有儀式結束。各人捧着大包小包的祭品，開開心心回家去。

我人生第一次的台灣中元普渡體驗感覺非常特別，但是目前有件事讓我相當頭痛，就是我家現在有一大堆中元普渡之後留下來的餅乾薯片即食麵，看來我未來的兩個星期都要吃這些了......

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

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