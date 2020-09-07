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【另類投資】英父每年送一枝威士忌　28年後兒子可以買樓了

股樓投資 17:51 2020/09/07

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據《BBC》報導，一位現年28歲、來自英國城鎮湯頓的男子Matthew Robson，自1992年出生起，其父每年都會送他一瓶18年的麥卡倫（Macallan）單一麥芽威士忌，多年來合共花了約5000英鎊，現在兒子已有28瓶麥卡倫威士忌，市值達四萬英鎊。

Matthew Robson的父親（圖左）每年都會在兒子（圖右）生日時送他一枝18年麥卡倫

又名液體黃金的威士忌愈來愈值錢，真的黃金也是如此，如果想投資實金，可以怎樣做?【下一頁

報導指，Matthew的父親來自威士忌之鄉蘇格蘭，他當年認為如果每年買1瓶18年麥卡倫給兒子，兒子便會在18歲生日時有18瓶18年威士忌，這是一件很有趣的事。Matthew則指，他每年都會收到18年威士忌，坦言對孩子而言，這是一件很奇怪的禮物，而且更奇怪是，他被嚴格要求不能打開酒瓶，因此多年來也不會打開這些威士忌。

Matthew Robson多年儲下來的麥卡倫

近年威士忌熱炒成風，貴為威士忌名牌的麥卡倫更是洛陽紙貴，去年一瓶60年的麥卡倫便以破紀錄145萬鎊成交。Matthew近年萌生買樓念頭，便將這一整套威士忌以40,000英鎊賣給威士忌經紀Mark Littler，並將出售得來的錢用作買樓之用。

Mark Littler指，這28瓶18年的麥卡倫是一套完美的威士忌，極具收藏價值，很多紐約和亞洲的買家也對此感興趣。

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撰文 : 林展鋒

商品 英鎊 威士忌 紐約 英國 亞洲 興趣 蘇格蘭

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