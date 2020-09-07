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【航空告急】阿聯酋航空疫情累計「回水」105億元　相當於兩年盈利總和有多

即市財經 17:31 2020/09/07

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阿聯酋航空累計向乘客退款折合逾100億港元款項，較過去兩年盈利總和還要高。

因應疫情關係，各地政府限制人口出入境，不少航空公司為航班被取消的旅客退款。阿聯酋航空（Emirates）公布，從3月疫情大爆發至今，累計50億阿聯酋迪拉姆（折合105億港元），相當於集團2019/20年度的4.8%收入。以盈利為參考，相關退款金額較過去兩年年度盈利總和約40億阿聯酋迪拉姆還要多。

阿聯酋航空因應疫情，將大部分航機停泊在地，從6月起逐步回復多地航班。阿聯酋航空如同不少航空公司獲政府援助，杜拜政府據報注資阿聯酋航空73億阿聯酋迪拉姆（折合154億港元）。

阿聯酋航空為全球營運最多空中巴士巨無霸A380客機的航空公司，因應疫情令出行需求大減，5月一度傳出加快A380航機的退役，7月首次公布預計裁員9000人。

更多航空界和國泰新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

疫情 航空 阿聯酋 杜拜 阿聯酋航空 空中巴士

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