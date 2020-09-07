【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所

為人兒女皆希望可以報答父母養育之恩，相信有部分人都會選擇豪請爸爸媽媽去旅行，但在新冠肺炎疫情下，「有國出不得」又可以怎樣做？有80後女兒就母親花約50萬元聘請室內設計公司裝修近400呎住所，讓一間本來平平無奇的房子變成日式簡約風居所，當中最特別是家中大部分傢俬都是來自日本 。OutofStock室內裝飾造型師郭思蔚接受《iMoney》訪問表示，這個單位的主題是「光與線」，利用樓底高的優勢建設一個小閣樓。

這次設計的單位是位於於紅磡昇御門 391呎的一房單位，原有一房，樓底高3.2米及有一個露台；經設計後單位也保留一房的格局，室內的傢俬也是以暖色為主。由於廁所及廚房都較為新淨，所以也沒有「大執」，廁所的推門改為趟門，整個裝修工程大約花約5個月完成。

【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋 雲石紋配木地板突顯現代摩登風：【下一頁】

這間屋為一位50多歲的女屋進與兩隻寵物狗一起居住，而80後女兒間中也會到訪住宿。不過，屋內只有一房，若果女兒到來住宿時，應該是與母親一起睡，還是在客廳睡覺？如果多間一個房就會影響屋內整個觀感，也會阻擋客飯廳的光線。設計師利用樓底高的優點，在客飯廳設計一個開放式小閣樓，藉此可以提供多一間「睡房」。

▲ 閣樓除了有床外，也有櫃子儲物。（室內設計公司OUT OF STOCK提供）

▲ 閣樓圍欄為直紋長虹玻璃，可以增加透光度，又可保毒一點私隱。（室內設計公司OUT OF STOCK提供）

不要覺得建閣樓只要樓底高便可，郭思蔚就指除了安全問題外，屋主與女兒的身高以及閣樓建立的位置也是考慮因素。「如果兩位屋主有成米八、兩米高，（建造閣樓）就未必可行，佢哋無理由係日常生活當中要經常彎低身，所以要配合屋主生活習慣。」

此外，郭思蔚解釋通常閣樓建設在住戶較常坐下位置上，所以設計師就把客飯廳設計一個開放式小閣樓。「我哋會通常擺係啲Traffic（動線）位置，即係好似客飯廳，進入去時，因為你唔會長期企係度，會你坐低食飯嘅時侯，而依家建閣樓後，樓底高約2米（飯廳），所以個空間感會比較充足。」Traffic（動線）位置即是指住所內有些空間只提供短暫的空間通，有些空間則會讓人長期逗留，動線通常是由室內設計公司負責設計。

【室內設計】90後女生花約27萬裝修 200多呎蝸居變身成北歐小居所：【下一頁】

在閣樓房間的圍欄以至部份櫃門，設計師則使用直紋長虹玻璃。長虹玻璃本身為半透明，設計師希望藉此遮擋櫃內的雜物，保持私隱外，長虹玻璃可以透光的特點引入自然光線，並投射出來，讓屋內的透光率大增。

養了兩隻寵物，屋內就一定要有充足的空間讓牠們可以跑來跑去耍樂。郭思蔚指，設計師閣樓建基於飯廳的大型牆身組合櫃上，而一字型樓梯的每一級也是儲物抽屜，除了可因應女屋主的需求，可方便收藏各類型的物件外，變相也可騰出一大片空間。

▲ 女主人房則加設地台。（室內設計公司OUT OF STOCK提供）

▲ 地台也有儲物櫃。（室內設計公司OUT OF STOCK提供）

在女戶主的房間內的床則設在窗邊，並加建無痕地台，設置床頭櫃及大型衣櫃。郭思蔚指出，無痕地台可減少空隙積存灰塵，且方便清潔打掃。不單是床頭櫃及大型衣櫃也可儲物，就連地台都有這個功能，只要把可移除式的磁石開關放在地台板上，便可存放物件。郭思蔚就指，由於公司與不同國家的傢俱店有合作，所以女戶主家中絕大部分的傢俬也是來自日本，而茶機則來自丹麥。

▲ 裝修前的樣子。（室內設計公司OUT OF STOCK提供）

費用參考（室內設計公司OUT OF STOCK提供）: 設計：約6萬元至8萬元 裝修：30萬元至35萬元 傢俬：6萬元至7萬元 總數: 42萬元至50萬元

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

##緊貼更多理財資訊按此。

責任編輯：黎淑雯