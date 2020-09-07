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【政府擔保】日產汽車向銀行貸款1800億日圓　日本政府提供擔保

環球政經 17:30 2020/09/07

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據路透社報道，日本政府已為日本政策投資銀行（DBJ）向日產汽車公司（Nissan Motor Co）提供的大部分貸款作擔保，並將擔保額擴大至7,130億日元（約520億港元）的40％。

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日本政府已保證若然貸款出現問題，將負責承擔1,300億日元（約95億港元）的80% 。政府將擔保瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group Inc）的部分貸款，幫助其抵抗疫情的打擊，這兩項擔保或使日本政府陷入3,040億日圓（約222億港元）的困境。

日產汽車還分別從三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）借得1,200億日元，並從三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group）借得500億日元。消息人士稱，日本政府沒有為這些貸款提供擔保。

疫情導致日產汽車自2008年後，首次錄得虧損。公司早前承諾從年度固定成本中削減3000億日元（約219億港元），成為一家規模更小、效率更高的公司。

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責任編輯：梁翠麗

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