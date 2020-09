【政府擔保】日產汽車向銀行貸款1800億日圓　日本政府提供擔保

據路透社報道,日本政府已為日本政策投資銀行(DBJ)向日產汽車公司(Nissan Motor Co)提供的大部分貸款作擔保,並將擔保額擴大至7,130億日元(約520億港元)的40%。

日本政府已保證若然貸款出現問題,將負責承擔1,300億日元(約95億港元)的80% 。政府將擔保瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group Inc)的部分貸款,幫助其抵抗疫情的打擊,這兩項擔保或使日本政府陷入3,040億日圓(約222億港元)的困境。



日產汽車還分別從三菱日聯金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)借得1,200億日元,並從三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group)借得500億日元。消息人士稱,日本政府沒有為這些貸款提供擔保。



疫情導致日產汽車自2008年後,首次錄得虧損。公司早前承諾從年度固定成本中削減3000億日元(約219億港元),成為一家規模更小、效率更高的公司。

責任編輯:梁翠麗