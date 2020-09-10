  • 27°C
香港時間 : 2020910日 (四) 10:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】東軟教育集資約7.8億元　料月中招股（第二版）

即市財經 10:03 2020/09/10

分享：

東軟教育科技計劃集資約1億美元（約7.8億港元）。

東軟教育科技擬準備來港招股。市場消息指，東軟教育科技已通過上市聆訊，公司將於今日至起進行投資者路演，預計9月中招股，9月底上市。公司計劃集資約1億美元（約7.8億港元），獨家保薦人為中信里昂。於2019至2020學年，報讀集團全日制學歷高等教育課程的學生人數達36066人，其中約16,053人報讀了IT專業。

東軟教育於2000年成立，是一間的民辦IT高等教育服務提供者，其業務分為全日制學歷高等教育服務、繼續教育服務及教育資源與數字工場三大板塊。

截至今年首3個月，公司應佔純利按年增53.8%至1107萬元（人民幣，下同）；收入按年跌7.3%至1.59億元。截至去年全年，純利按年跌13.1%至1.6億元；收入按年增12.3%至9.58億元。

公司集資所得將用於提升現有學校設施及擴建校園、收購內地其他大學或學院以擴大學校網絡、償還銀行貸款，以及一般營運資金。

（第二版更新聆訊後資料）

相關文章：【新股IPO】遠洋擬分拆物管公司遠洋服務於港獨立上市

【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面最多賺6700元（不斷更新）

【新股IPO】嘉和生物藥業本周尋求上市聆訊　集資約23.4億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：謝卓榮

經濟 香港股票 集資 IPO

上一篇文章

【新股IPO】3中概股傳今上市聆訊　涉阿里巴巴投資的中通快遞、寶尊等

下一篇文章

【新股IPO】華住酒店已通過上市聆訊　集資約78億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄340億元　超購381倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄340億元　超購381倍（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【恒指夜期】騰訊ADR升2%　恒指夜期收市升208點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR升2%　恒指夜期收市升208點（不斷更新）
【美股市況】道指收市升439點 納指漲2.7%（不斷更新）
【美股市況】道指收市升439點 納指漲2.7%（不斷更新）