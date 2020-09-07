【新股IPO】東軟教育本周尋求上市聆訊　集資約7.8億元

▲ 東軟教育科技計劃集資約1億美元（約7.8億港元）。

東軟教育科技擬準備來港招股。據外電報道指，東軟教育科技於本周尋求上市聆訊，若成功通過聆訊，投資者路演將將於下周進行。公司計劃集資約1億美元（約7.8億港元），獨家保薦人為中信里昂。。於2019至2020學年，報讀集團全日制學歷高等教育課程的學生人數達36066人，其中約16,053人報讀了IT專業。

東軟教育於2000年成立，是一間的民辦IT高等教育服務提供者，其業務分為全日制學歷高等教育服務、繼續教育服務及教育資源與數字工場三大板塊。

截至今年首3個月，公司應佔純利按年增53.8%至1107萬元（人民幣，下同）；收入按年跌7.3%至1.59億元。截至去年全年，純利按年跌13.1%至1.6億元；收入按年增12.3%至9.58億元。

公司集資所得將用於提升現有學校設施及擴建校園、收購內地其他大學或學院以擴大學校網絡、償還銀行貸款，以及一般營運資金。

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編輯：謝卓榮