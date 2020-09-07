【小米股價】高盛半個月兩度上調小米目標價 最樂觀看40元

▲ 高盛半個月內兩度上調小米目標價，最新看29.5元，最樂觀情景看40元。

藍籌新貴小米 （01810） 上月中以來股價強勢，即使近期環球科網股回調，投資界仍繼續唱好小米。高盛認為，小米雙品牌戰略可觸及更廣闊客群，同時小米正加強綫上、綫下渠道，料小米2021年在中國市場市佔將提升，在中國、全球的市佔將分別升4.9、1.8個百分點，至15.2%、12.2%。手機強勢也將帶動中國互聯網服務收入增長。

高盛將小米目標價由22.5元調升至29.4元。區別其他券商看好小米可搶奪華為市佔，高盛並沒有提及華為禁令對小米影響，但該行認為，若小米2022年在中國智能手機市場的市佔增至25%，並帶動互聯網業務ARPU（每用戶平均收入）增長，預計小米估值將升至每股40元，該行維持小米「買入」評級。

高盛又引述小米管理層表示，未來計劃擴大渠道覆蓋，尤其是在低綫城市。小米現時綫下渠道落後同業，2019年華為、OPPO、vivo綫下門店達到1.1萬、20萬、25萬間（包括加盟店），而小米僅得6000間。現時中國智能手機出貨中約73%來自綫下，意味小米未來在綫下市場仍大有可為。

小米今日收報24.15元，跌1.4%，成交108億元。

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編輯：陳健婷