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【新冠肺炎】疫情突襲全球　科技加速社會轉型

科技 17:26 2020/09/07

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Symphony主席及商務總監Brad Levy表示，疫情就正正加速了社會使用科技技術的速度，並驗證了分散式工作模式的可能性。

今年新冠肺炎疫情突然來襲，對全球社會、經濟、民生影響巨大，Symphony主席及商務總監Brad Levy表示，新冠肺炎疫情下，科技加速了社會轉型。「細想一下我們現時的疫情狀況，公共衛生服務長久以來都是大挑戰，而現時透過與科技融合，可以做到病毒的追蹤及報告，社會、經濟才能繼續發展下去。」

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Levy指出，疫情就正正加速了社會使用科技技術的速度，並驗證了分散式工作模式的可能性。「它迫使每個人都必須以不同的方式思考並轉變，以保持競爭力。」他表示，外界圍繞技術進步的講法僅是完全自動化，其實這是誤解，當中亦需要大膽創新。

Levy強調，沒有什麼技術可以代替真人般的互相交流，要建立創新的分散式工作，提高工作效率的同時，亦必須要保留「人」的元素。

新冠肺炎疫情下，各界通過融合科技技術，不斷轉型及發展，醫療就是其中一個好例子。（法新社圖片）

近年科技企業例如Google、Facebook、Netflix、Amazon、Tesla等迅速冒起，Levy亦指，該類型公司現時在社會、經濟上扮演著重要角色，並改變了大眾的生活。他相信，該類公司在未來5至10年會持續高速發展，而背後就有兩大要點：相關性（relevant）；與速度（velocity）。「該類公司在產品及服務上的相關性與速度都非常高，在可見的將來，他們的發展將是正面的。」

Symphony主席及商務總監Brad Levy表示，外界圍繞技術進步的講法僅是完全自動化，其實這是誤解，當中亦需要大膽創新。（受訪者提供圖片）

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記者：李彥煒

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