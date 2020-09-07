【科網狂潮】Tesla入標指大熱倒灶  美團失落恒指前車可鑑？

近日美股科技股焦點特斯拉（Tesla）接連迎來兩大利淡消息，令股價續軟。雖然市場幾乎肯定Tesla會獲納入標普500指數，惟上周五指數公布調整，Tesla意外大熱倒灶。盡管Tesla已符合了入標指的基本條件，惟未能通過指數委員會一關，情況就似早前美團 （03690） 失落染藍一樣。

自從Tesla於7月底公布季績，連續4季錄盈利，市場一直炒作獲納入標普500指數的憧憬。加上分拆股份迎散戶入市的利好，Tesla股價由放榜以來，升至日前高位已累升6成。惟上周Tesla接連迎來利淡消息，先有其最大獨立股東、英國資產管理公司Baillie Gifford被逼減持持股，其後又有入標指被拒，令Tesla股價連番受挫，於上周五即市低位，曾較上周二高位最多累跌26%，即一度步入技術熊市。

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Tesla未過指數委員會一關

市場對Tesla拒標指門外感意外，是由於Tesla已符合納入該指數的基本條件。當中包括連續四季GAAP盈利錄得正增長，公司還需要以美國為基地；而且在紐約證交所、納斯達克交易所或芝加哥商品交易所上市；市值要求超過82億美元。不過，還有最重要是納入條件，就是要通過負責編算該指數的標普道瓊指數公司旗下的標普道瓊指數委員會的一關，要獲委員會同意才能納入指數。

由於考慮到該指數成份股的增刪具會令市場波動，因此委員會的討論過程都保密，連將要被添加的公司也不會收到預先警告，因而市場未能完全了解Tesla何以被拒。據市場分析，相信委員會的決定是考慮過Tesla的營收能否持續，因而暫緩其納入進程，以免引發指數波動。

另方面，Tesla目前市值近4,000億美元，倘獲納入標指，將成該指數納入的始初市值最高的成份股，或會發美股史上最大規模的指數基金買入潮，據市場分析，按追蹤標指的基金，預期追入Tesla的被動資金高達逾400億美元。由於涉及資金龐大，因而委員會審慎決定Tesla的納入。另外，今年以來Tesla股價累升4倍，令今年底的預測市盈率（PE）高達逾逾200倍，市場早警示其股價回調的風險，相信這亦是委員會暫緩Tesla入指數的考量。不過，倘Tesla能持續盈利，料其後將仍有機會獲納入標指。

美團亦失落恒指 Tesla主要股東亦持股

至於本港恒指成份股的篩選，過程與標指相似，恒指公司同樣設有委員會，就指數成份股的增刪作最後拍板。同樣地，上月中恒指季檢換馬，亦出現焦點股美團染藍大熱倒灶的情況。相信美團盈利能否持續，今年以來股價勁升勁逾倍等情況，均是委員會考慮的重點。不過美團染藍失落後，股價仍能抽升屢破頂，反映市場認為，美團染藍僅是時間的問題，估計待美團現財年若錄得整個年度盈利，未來入圍恒指呼聲仍高。

港美兩隻科技焦點股前後腳入指數倒灶，兩隻股份亦有不少地位相似，除了股價同樣飈升受市場關注，連兩者的股東亦相似。早前因Tesla持股市值超過其單一股份比例上限，而被逼持減Tesla的基金股東Baillie Gifford，同樣亦是美團的主要股東。現時Baillie Gifford持美團5%，為繼騰訊 （00700） 及紅杉資本之後的第三股東。隨着美團股價飈升，有Tesla的前車可鑑，美團亦或有市值觸及Baillie Gifford的資金分配上限而要被逼減持的風險。

責任編輯：錢家鋒