【中芯國際】中芯制裁消息前夕　A股晶片ETF仍見資金買貨

▲ 截至9月6日，追蹤晶片股走勢的華夏國證半導體芯片ETF整體場內規模達到169.57億元人民幣

熱炒股晶片股中芯國際 （00981） 傳將被美國列入貿易黑名單，股價旋即急瀉，低見17.76元，全日計挫22.9%，持有中芯股份者可謂損傷慘重。而事實上，參考內地券商統計之數據，在中芯消息傳出前，內地資金對晶片股看法仍然樂觀，有A股晶片主題非跨境ETF上周規模仍在擴大。且看中芯事件後，資金氣氛會否轉淡。

國元證券（深：000728）最新發表ETF統計報告，指規模超過100億元人民幣的A股非跨境ETF普遍出現規模收縮情況，只有國泰中證全指證券公司ETF （512880）、華夏國證半導體芯片ETF （159995），以及華寶中證全指證券ETF（512000）仍在擴大。

當中，以追蹤晶片股走勢的華夏國證半導體芯片ETF規模增幅最大，截至9月6日，錄5.15%，令整體場內規模達到169.57億元人民幣，而期內該ETF價格跌0.6%，反映ETF吸資。由此可見，內地投資者在中芯消息傳出前，仍對晶片股看法感樂觀，故繼續出手買入相關ETF，使其錄得資金淨流入。

至於國泰中證全指證券公司ETF和華寶中證全指證券ETF的規模，上周則升2.65%和2.77%

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編輯：莫亦熙