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【iMoney cafe】中國芯 值20蚊？農夫山泉點部置？

iMTV＋ 17:07 2020/09/07

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周一（7日），恒指收報24589.65點，跌105點或0.43%，成交逾1582億元。本日港股的焦點，相信落在中芯國際（00981）之上，市場盛傳美國國防部質疑中芯與軍方有關連，建議美國商務部將之納入制裁「實體清單」，限制美國公司向其出售技術及產品。消息一出，中芯急挫22.88%，收市報18.24元，跌穿20元的關口，連帶相關的晶片股都下挫，其中華虹半導體（01347）則同挫14.41%。此外，明日是矚目新股，農夫山泉（新上市編號:09633）上市大日子，抽不抽得中是一回事，若有幸抽到，是短炒還是長揸好？若抽不到，首日上市是否應買入呢？（注：截至下午17時，農夫山泉暗盤升近100%，報43.1元），農夫山泉點部置，記得留意今期的iMoney cafe啦！

 

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