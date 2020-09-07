【疫市求職】Amazon將於華盛頓聘請1萬名員工　計劃創造1.5萬個就業機會

電商巨頭Amazon（亞馬遜）於上周五（4日）宣布，將於未來幾年將於西雅圖貝爾維尤（Bellevue）招聘1萬名員工，並計劃於該區創造1.5萬個就業機會。但就未有交待詳情。

為可容納更多員工，Amazon在當地增設200萬平方英呎的辦公空間。公司又計劃在當地市中心開發一座43層高的大樓，將擁有100萬平方英呎的辦公空間，預料於2024年完工。目前，貝爾維尤有2,000多名員工，該公司在該市擁有約430個職位空缺。值得注意的是，Amazon行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）於1994年在西貝爾維尤（West Bellevue）佔地1,540平方英呎的辦公室空間中創建公司。

【疫市求職】Amazon在英增設7000職位 或為勞工市場帶來曙光：【下一頁】

早前，Amazon也宣布，將於今年在英國新增7000個永久就業機會，今年將有將1萬名新員工。由於在新冠肺炎疫情期間，如Amazon等在線零售及物流的訂單激增，令其對勞工需求上升。Amazon今次的招聘，令今年在英員工總數有望超過4萬人。

這7,000個新職將包括倉庫工人、工程師、人力資源、IT專業人員以至財務專家等，涵蓋多個範圍。公司表示，需要更多員工應付正在上升的需求，以及在一些地區拓展業務。此外，Amazon又會再招聘2萬名具時效性的節日員工。

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責任編輯：黎淑雯