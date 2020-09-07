  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 19:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市求職】Amazon將於華盛頓聘請1萬名員工　計劃創造1.5萬個就業機會

環球政經 18:37 2020/09/07

分享：

電商巨頭Amazon（亞馬遜）於上周五（4日）宣布，將於未來幾年將於西雅圖貝爾維尤（Bellevue）招聘1萬名員工，並計劃於該區創造1.5萬個就業機會。但就未有交待詳情。

為可容納更多員工，Amazon在當地增設200萬平方英呎的辦公空間。公司又計劃在當地市中心開發一座43層高的大樓，將擁有100萬平方英呎的辦公空間，預料於2024年完工。目前，貝爾維尤有2,000多名員工，該公司在該市擁有約430個職位空缺。值得注意的是，Amazon行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）於1994年在西貝爾維尤（West Bellevue）佔地1,540平方英呎的辦公室空間中創建公司。

【疫市求職】Amazon在英增設7000職位　或為勞工市場帶來曙光：【下一頁

早前，Amazon也宣布，將於今年在英國新增7000個永久就業機會，今年將有將1萬名新員工。由於在新冠肺炎疫情期間，如Amazon等在線零售及物流的訂單激增，令其對勞工需求上升。Amazon今次的招聘，令今年在英員工總數有望超過4萬人。

這7,000個新職將包括倉庫工人、工程師、人力資源、IT專業人員以至財務專家等，涵蓋多個範圍。公司表示，需要更多員工應付正在上升的需求，以及在一些地區拓展業務。此外，Amazon又會再招聘2萬名具時效性的節日員工。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

##緊貼更多理財資訊按此

責任編輯：黎淑雯

西雅圖 人力資源 貝索斯 就業 疫情 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房