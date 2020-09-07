中國旭陽：5年內焦炭業務量擴至3000萬噸 氫氣產能規模達60億方

▲ 中國旭陽料，5年內焦炭業務量達3000萬噸，氫氣產能60億方。

中國旭陽 （0190） 董事長、執行董事兼行政總裁楊雪崗在電話會議上表示，上半年焦炭業務量按年增加20%，未來5年內，目標將主營焦炭業務量擴張至3000萬噸，透過與下游企業合資合作、焦化業務併購等，提高市場佔有率。

上半年焦炭價格走低拖累集團焦炭及焦化產品的毛利率下跌。市場管理部副總經理高新奇指，今年焦炭價格下跌，但相對其他產品的價格跌幅相對較小。由於主要省份加大去產能力度，7月焦炭和鋼鐵產量的缺口加大，導致焦炭產品供不應求，因此焦炭價格自8月開始恢復升勢，預計今年第四季焦炭價格穩中有升。如果明年焦炭產能受控，鋼鐵需求上升，料明年焦炭行業繼續向好。

總經理張金良表示，上半年受疫情及國際油價急挫影響，化工業務出現虧損。現時原油價格回升及化工生產綫恢復，6月底化工業務實現全面扭虧，7至8月保持盈利增長，預計全年化工產品綫營收錄得正增長。

至於新能源板塊，集團聚焦煉焦製氫氣。張金良表示，集團主要優勢在於成本低，每立方米0.7至1元人民幣，預計2025年，產能規模達至60億方氫氣。目前集團氫項目的投資回報率水平均在15%以上。

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記者：陳華