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【祖高域DQ】澳網球手不滿輕判祖高域 暗諷應罰廿年停賽

環球社會熱點 16:53 2020/09/07

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【祖高域DQ】澳網球手不滿輕判祖高域 暗諷應罰廿年停賽

網壇「一哥」祖高域（Novak Djokovic）疑因發脾氣，誤把網球擊中司線員，而被美國網球公開賽（簡稱：美網）取消資格。有「壞孩子」之稱的澳洲網球手基域奧斯（Nick Kyrgios）在社交平台發起投票，問道如果是他發生類似祖高域的事件，會被罰賽多久，暗諷祖高域應被罰停賽20年。

祖高域周日在美網第4圈賽事，迎戰西班牙球手卡蘭路布斯達（Pablo Carreno Busta）。祖高域疑似因發脾氣，在褲袋取出一個網球打向底線，卻意外擊中在他身後的女司線員的喉嚨，被美網賽會取消資格。

網壇一哥祖高域擊球誤中司線員 美網16強即時出局：【下一頁】

基域奧斯在Twitter發起投票，問道：

「如果是我發生這件像小丑的意外，意外地把球擊中球僮的喉嚨，我應被禁賽多少年？」

(Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?)

基域奧斯給予3個選項，分別是5年、10年及20年，現時共有15萬Twitter用戶投了票。

基域奧斯在2019年曾因辱罵裁判、擲球拍等行為，而被職業網球聯合會（ATP）罰取消資格，並罰2萬歐元（約18.4萬港元）及沒收該年所賺取的獎金。

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責任編輯：林嘉莉

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