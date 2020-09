▲ 【祖高域DQ】澳網球手不滿輕判祖高域 暗諷應罰廿年停賽

網壇「一哥」祖高域(Novak Djokovic)疑因發脾氣,誤把網球擊中司線員,而被美國網球公開賽(簡稱:美網)取消資格。有「壞孩子」之稱的澳洲網球手基域奧斯(Nick Kyrgios)在社交平台發起投票,問道如果是他發生類似祖高域的事件,會被罰賽多久,暗諷祖高域應被罰停賽20年。

祖高域周日在美網第4圈賽事,迎戰西班牙球手卡蘭路布斯達(Pablo Carreno Busta)。祖高域疑似因發脾氣,在褲袋取出一個網球打向底線,卻意外擊中在他身後的女司線員的喉嚨,被美網賽會取消資格。

基域奧斯在Twitter發起投票,問道:

「如果是我發生這件像小丑的意外,意外地把球擊中球僮的喉嚨,我應被禁賽多少年?」

(Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?)

基域奧斯給予3個選項,分別是5年、10年及20年,現時共有15萬Twitter用戶投了票。

基域奧斯在2019年曾因辱罵裁判、擲球拍等行為,而被職業網球聯合會(ATP)罰取消資格,並罰2萬歐元(約18.4萬港元)及沒收該年所賺取的獎金。

