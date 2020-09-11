  • 29°C
香港時間 : 2020911日 (五) 08:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【各友國行@iM網欄】 落葉知秋日本純淨的土壤 「白神山地」

名人薈萃 07:32 2020/09/11

分享：

秋風送爽，正屬山旅健行的好時機，近年世界各地都提供不同行山路線吸引旅客前往健行郊遊。而日本是香港人旅遊的首選地方，所以「白神山地」正是小編今次推介的深度山旅路線，探索這個未被破壞的人間仙境。

世界自然遺產白神山地，擁有世界上最大的山毛櫸森林山岳地帶，面積廣袤無垠，橫跨日本東北秋田和青森兩縣，一直保持著原始生態環境。無限風光在四季，特別是10月中開始漫山金紅，小編最推秋季出行。

此行搭乘「五能線」觀光列車前往山地內知名景點「白神十二湖」，它被日本人選為一輩子一定要搭一次的鐵道旅行，每天有三個班次（包括熊啄木鳥號、橅號及青池號），小編選取熊啄木鳥號由南到北的路線 （秋田→十二湖→青森），沿途景色怡人，車廂左邊是日本海蜿蜒優美的海岸線，另一邊則是紅葉紛飛。

列車首先在能代市短暫停留10分鐘，下車時所有日本人都衝往月台排隊「投籃」，投中者可獲一份小禮品，原來能代市工業高校是日本傳奇級籃球隊，共奪得58次全國高中冠軍，更孕育出第一位NBA日本球星田臥勇太，所以在站內置籃讓乘客體驗其籃球文化。小編投籃時腦海浮現著名日本動漫（男兒當入樽 SLAM DUNK）內櫻木花道、流川楓及三井壽等角式，當中三井壽更是小編至愛（小編和他一樣擁有不錯的三分球得分能力）。

列車再行2小時就到了日本超人氣景點白神十二湖，下車後緩步走入山地，此刻陽光照耀，金風颯颯，漫山紅黃相容，十二湖是一群大小不一湖泊組成的湖沼群，湖面在不同時間呈現不同顏色，其中「青池」更是十二湖之首，中午時份鈷藍色的湖沼猶如一顆藍寶石鑲嵌在金紅色大地之中，風光旖旎迷人。在約1小時步行森林過程中，穿過山毛櫸樹林步道，除了青池外，還經過沸壼池、雞頭湯之池及王池等其他美麗湖沼，在步道終點的十二庵坐下喝一口抺茶，天地之靈氣不斷在體內奔流。最後登上高處欣賞整片白神山岳地帶時，吸一口無價的清新空氣，那種治癒感覺，盡在不言中……

跳回列車一路往終點青森方向去，車頭傳來陣陣日本傳統音樂聲，兩名表演者正以一種叫「三味綫」樂器奏著樂，沿途聽著淳樸東北鄉土音樂，看著海岸黃昏藍色時刻，無限思緒從心中湧起，白神五能線之旅就此落幕。

明登小推：秋高氣寒，不妨一嚐秋田米棒火鍋，材料以秋田米作成的烤米棒，放入用日本三大地雞之比內雞煮成的湯底一起食用，美味可口！

作者_明登簡介：

吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

更多各友國行@明登的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 明登

欄名 : 各友國行

最新專欄文章 更多

【各友國行@iM網欄】碧空如洗，西伯利亞的藍眼晴---貝加爾湖
2020/08/28
【各友國行@iM網欄】碧空如洗，西伯利亞的藍眼晴---貝加爾湖
【各友國行@iM網欄】飛鷹金葉隼秋風：蒙古國(二)
2020/08/21
【各友國行@iM網欄】飛鷹金葉隼秋風：蒙古國(二)
【各友國行@iM網欄】晴空萬里望無際 一馬平川碧千里: 蒙古國（一）
2020/08/07
【各友國行@iM網欄】晴空萬里望無際 一馬平川碧千里: 蒙古國（一）

上一篇文章

【公關港故事@iM網欄】「三高」的黃金時期 銀髮經濟圈

下一篇文章

【價細筍盤】仲有「2字頭」私樓?元朗迷你戶268萬沽出 單位面積同車位差唔多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【港元定存】搵9個朋友齊齊存8萬元　3個月定存齊齊賺10.8厘
【港元定存】搵9個朋友齊齊存8萬元　3個月定存齊齊賺10.8厘
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清