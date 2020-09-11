【各友國行@iM網欄】 落葉知秋日本純淨的土壤 「白神山地」

秋風送爽，正屬山旅健行的好時機，近年世界各地都提供不同行山路線吸引旅客前往健行郊遊。而日本是香港人旅遊的首選地方，所以「白神山地」正是小編今次推介的深度山旅路線，探索這個未被破壞的人間仙境。

世界自然遺產白神山地，擁有世界上最大的山毛櫸森林山岳地帶，面積廣袤無垠，橫跨日本東北秋田和青森兩縣，一直保持著原始生態環境。無限風光在四季，特別是10月中開始漫山金紅，小編最推秋季出行。

此行搭乘「五能線」觀光列車前往山地內知名景點「白神十二湖」，它被日本人選為一輩子一定要搭一次的鐵道旅行，每天有三個班次（包括熊啄木鳥號、橅號及青池號），小編選取熊啄木鳥號由南到北的路線 （秋田→十二湖→青森），沿途景色怡人，車廂左邊是日本海蜿蜒優美的海岸線，另一邊則是紅葉紛飛。

列車首先在能代市短暫停留10分鐘，下車時所有日本人都衝往月台排隊「投籃」，投中者可獲一份小禮品，原來能代市工業高校是日本傳奇級籃球隊，共奪得58次全國高中冠軍，更孕育出第一位NBA日本球星田臥勇太，所以在站內置籃讓乘客體驗其籃球文化。小編投籃時腦海浮現著名日本動漫（男兒當入樽 SLAM DUNK）內櫻木花道、流川楓及三井壽等角式，當中三井壽更是小編至愛（小編和他一樣擁有不錯的三分球得分能力）。

列車再行2小時就到了日本超人氣景點白神十二湖，下車後緩步走入山地，此刻陽光照耀，金風颯颯，漫山紅黃相容，十二湖是一群大小不一湖泊組成的湖沼群，湖面在不同時間呈現不同顏色，其中「青池」更是十二湖之首，中午時份鈷藍色的湖沼猶如一顆藍寶石鑲嵌在金紅色大地之中，風光旖旎迷人。在約1小時步行森林過程中，穿過山毛櫸樹林步道，除了青池外，還經過沸壼池、雞頭湯之池及王池等其他美麗湖沼，在步道終點的十二庵坐下喝一口抺茶，天地之靈氣不斷在體內奔流。最後登上高處欣賞整片白神山岳地帶時，吸一口無價的清新空氣，那種治癒感覺，盡在不言中……

跳回列車一路往終點青森方向去，車頭傳來陣陣日本傳統音樂聲，兩名表演者正以一種叫「三味綫」樂器奏著樂，沿途聽著淳樸東北鄉土音樂，看著海岸黃昏藍色時刻，無限思緒從心中湧起，白神五能線之旅就此落幕。

明登小推：秋高氣寒，不妨一嚐秋田米棒火鍋，材料以秋田米作成的烤米棒，放入用日本三大地雞之比內雞煮成的湯底一起食用，美味可口！

作者_明登簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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