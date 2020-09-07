【港股追蹤】傳中芯被美制裁花旗籲沽　日內股價急挫逾兩成

近日有傳中芯國際（00981）將成美國下一個制裁對象，花旗發表究報告指，因公司目前缺少非美設備供應商作為替代，若中芯被美國列入貿易黑名單，中芯的國際擴產和升級料將停滯。中芯的市佔率可能因此被台積電、聯電、世界、華虹半導體等競爭對手搶走，所以維持中芯「沽售」評級，Ｈ股目標價為14.8元。

花旗在報告指，若納入實體名單，泛林集團、KLAC等美國半導體設備供應商和電子設計自動化供應商需要獲得美國批准，才能向中芯國際銷售設備和軟件。預料短期內，美國政府將否決美國設備和軟件公司向中芯國際出售產品的所有申請。如果美國禁止新設備發貨，公司的14納米及以下先進技術的開發將被打斷。

有傳美國政府考慮將中芯國際加入黑名單，中芯國際對外澄清與中國軍方無關。但今日開市後公司股價急跌，一度低見17.76元，最終收報18.24元，累跌約23%，成交額達106億，成交較騰訊（00700）還高。

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