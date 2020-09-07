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【市況兩極】上車客積極入市　豪宅買家睇淡撻訂　料失近「七球」訂金

股樓投資 17:01 2020/09/07

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雖然樓市交投氣氛好轉，新盤屢錄高價成交，上車客又擔心遲買更貴，趕住入市，惟豪宅市場仍錄撻訂，以永泰地產（00369）旗下沙田九肚山澐灃為例，最近有買家取消交易，料失近700萬元訂金。 

據成交紀錄冊顯示，澐灃1座頂層單位，實用面積1,613平方呎，連371平方呎平台，以及768平方呎天台，另設1個車位，於去年5月，以6,823萬元易手，實用呎價約42,300元，創當時新界分層單位呎價新高。不過，買家最終於上周五（9月4日）終止買賣合約，料遭沒收10%樓價之訂金，涉約682.3萬元。 

事實上，豪宅交投明顯受疫情所累。仲量聯行早前發表報告指，新冠肺炎疫情持續，加上經濟疲弱加劇，今年上半年每月逾2,000萬元的豪宅成交量，較去年跌17%，也是2016年以來新低。仲量聯行大中華研究部主管黃志輝說，各國推出量化寬鬆措施，利好樓市氣氛，惟樓市前景未明，始終疫情肆虐，加上中國與西方國家關係緊張，料繼續影響入市信心。

【樓市報告】仲量聯行：各國量寬利好樓市　惟前景未明　影響入市信心 【下一頁

此外，豪宅租賃市場同樣暗淡，租金回報率再創新低。差估署資料顯示，截至7月底，實用面積1,722平方呎或以上的豪宅單位，即俗稱Ｅ類單位，其租金回報率按月跌0.1厘，報1.8厘，創有紀錄新低。 

【收租理財】豪宅租金回報率史上最低　細單位更值投資？【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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